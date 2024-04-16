Nike раскритиковали из-за слишком откровенной формы для американских спортсменок

Американская гимнастка Суниса Ли в спортивной форме. Фото: instagram.com/sunisalee/

В сборной США разразился скандал, в который оказалась втянута Олимпийская сборная. Новую форму для легкоатлеток от Nike раскритиковали из-за слишком откровенного дизайна.

Бывшая американская легкоатлетка Лорен Флешман объяснила, что не так с формой от Nike, сообщает CNN.

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Скандальный комплект формы. Фото: скриншот CNN

Что спортсмены сказали про форму от Nike

Скандал возник сразу после того, как появились первые фотографии формы для женской и мужской сборных США по легкой атлетике. На этих снимках комплекты надеты на манекены. Вопросы вызвала женская форма. Причина конфликта — высота разреза на бедрах, которая выполнена в стиле 1980-х годов.

Лорен Флешман и некоторые другие бывшие американские атлеты заявили, что такой дизайн не имеет ничего общего со стремлением к улучшению спортивных результатов. Форму назвали не продуктивной.

"Если бы эта одежда действительно способствовала физической работоспособности, ее бы носили мужчины. Форма отражает патриархальный взгляд на спорт. Она создана для привлечения внимания к женским формам, а не к результатам спортсменок", — заявила Флешман.

В Nike объяснили, что это не окончательный результат формы для сборной США. Создано 20 разных комплектов, из которых легкоатлеты смогут выбрать тот, который им подходит. Также в компании отметили, что форма была создана в тесном сотрудничестве со спортсменами на основе их рекомендаций.

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