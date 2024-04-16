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Nike раскритиковали из-за слишком откровенной формы для американских спортсменок

16 апреля 2024 17:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Nike раскритиковали из-за слишком откровенной формы для американских спортсменок
Американская гимнастка Суниса Ли в спортивной форме. Фото: instagram.com/sunisalee/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В сборной США разразился скандал, в который оказалась втянута Олимпийская сборная. Новую форму для легкоатлеток от Nike раскритиковали из-за слишком откровенного дизайна.

Бывшая американская легкоатлетка Лорен Флешман объяснила, что не так с формой от Nike, сообщает CNN

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Форма Nike
Скандальный комплект формы. Фото: скриншот CNN

Что спортсмены сказали про форму от Nike 

Скандал возник сразу после того, как появились первые фотографии формы для женской и мужской сборных США по легкой атлетике. На этих снимках комплекты надеты на манекены. Вопросы вызвала женская форма. Причина конфликта — высота разреза на бедрах, которая выполнена в стиле 1980-х годов. 

Лорен Флешман и некоторые другие бывшие американские атлеты заявили, что такой дизайн не имеет ничего общего со стремлением к улучшению спортивных результатов. Форму назвали не продуктивной. 

"Если бы эта одежда действительно способствовала физической работоспособности, ее бы носили мужчины. Форма отражает патриархальный взгляд на спорт. Она создана для привлечения внимания к женским формам, а не к результатам спортсменок", — заявила Флешман. 

В Nike объяснили, что это не окончательный результат формы для сборной США. Создано 20 разных комплектов, из которых легкоатлеты смогут выбрать тот, который им подходит. Также в компании отметили, что форма была создана в тесном сотрудничестве со спортсменами на основе их рекомендаций. 

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скандал
спорт
Олимпийские игры
Олимпиада-2024
Nike

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