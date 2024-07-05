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Ніко Вільямс визначився, в який клуб хоче потрапити найбільше

5 липня 2024 17:10
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Ніко Вільямс визначився, де хоче продовжити карʼєру
Ніко Вільямс. Фото: EFE
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Форвард "Атлетіко" Ніко Вільямс близький до переходу в новий клуб. Ним цікавляться "Челсі", "Арсенал" та "Барселона".

Про це пише портал Новини.LIVE.

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За інформацією журналіста Ашрафа Бен Айяда підписання гравця збірної Іспанії є основною метою "Барселони" в літнє трансферне вікно. 

Сам Ніко Вільямс найбільше прагне потрапити саме до каталонського клубу, не зважаючи на інтерес інших команд. 

Крім цього повідомляється, що "Барселона" може підписати вінгера "Толуки" Максіміліано Араухо, у разі, якщо трансфер Вільямса зірветься. Іспанський клуб стежить за 24-річним уругвайцем.

Ніко Вільямс
Гравці Атлетіко. Фото: Gallo Images

Гравець у минулому сезоні відзначився 8 голами у 37 матчах. З "Атлетіко" він виграв Кубок Іспанії. 

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