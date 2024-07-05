Ніко Вільямс визначився, де хоче продовжити карʼєру

Ніко Вільямс визначився, в який клуб хоче потрапити найбільше
Форвард "Атлетіко" Ніко Вільямс близький до переходу в новий клуб. Ним цікавляться "Челсі", "Арсенал" та "Барселона".
Про це пише портал Новини.LIVE.
Ніко Вільямс визначився з клубом
За інформацією журналіста Ашрафа Бен Айяда підписання гравця збірної Іспанії є основною метою "Барселони" в літнє трансферне вікно.
Сам Ніко Вільямс найбільше прагне потрапити саме до каталонського клубу, не зважаючи на інтерес інших команд.
Крім цього повідомляється, що "Барселона" може підписати вінгера "Толуки" Максіміліано Араухо, у разі, якщо трансфер Вільямса зірветься. Іспанський клуб стежить за 24-річним уругвайцем.
Гравець у минулому сезоні відзначився 8 голами у 37 матчах. З "Атлетіко" він виграв Кубок Іспанії.
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