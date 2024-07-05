Нико Уильямс определился, где хочет продолжить карьеру

Нико Уильямс определился, в какой клуб хочет попасть больше всего
Форвард "Атлетико" Нико Уильямс близок к переходу в новый клуб. Им интересуются "Челси" , "Арсенал" и "Барселона".
Об этом пишет портал Новини.LIVE.
Нико Уильямс определился с клубом
По информации журналиста Ашрафа Бен Айяда, подписание игрока сборной Испании является основной целью "Барселоны" в летнее трансферное окно.
Сам Нико Уильямс больше всего стремится попасть именно в каталонский клуб, несмотря на интерес других команд.
Кроме этого сообщается, что "Барселона" может подписать вингера "Толуки" Максимилиано Араухо, в случае если трансфер Уильямса сорвется. Испанский клуб следит за 24-летним уругвайцем.
Игрок в прошлом сезоне отличился 8 голами в 37 матчах. С "Атлетико" он выиграл Кубок Испании.
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