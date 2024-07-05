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Нико Уильямс определился, в какой клуб хочет попасть больше всего

5 июля 2024 17:10
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Нико Уильямс определился, где хочет продолжить карьеру
Нико Уильямс. Фото: EFE
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Форвард "Атлетико" Нико Уильямс близок к переходу в новый клуб. Им интересуются "Челси" , "Арсенал" и "Барселона".

Об этом пишет портал Новини.LIVE.

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Нико Уильямс определился с клубом

По информации журналиста Ашрафа Бен Айяда, подписание игрока сборной Испании является основной целью "Барселоны" в летнее трансферное окно.

Сам Нико Уильямс больше всего стремится попасть именно в каталонский клуб, несмотря на интерес других команд.

Кроме этого сообщается, что "Барселона" может подписать вингера "Толуки" Максимилиано Араухо, в случае если трансфер Уильямса сорвется. Испанский клуб следит за 24-летним уругвайцем.

Нико Уильямс
Игроки Атлетико. Фото: Gallo Images

Игрок в прошлом сезоне отличился 8 голами в 37 матчах. С "Атлетико" он выиграл Кубок Испании.

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