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Німеччина — Україна: у 1-му таймі на гол Вольфа відповіли Циганков та Рюдігер

12 червня 2023 20:24
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Агабекян Карен
редактор
Німеччина — Україна: у 1-му таймі на гол Вольфа відповіли Циганков та Рюдігер
Перший гол Німеччини. Фото: twitter.com/dfb_team_en
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Бремені збірна України грає товариський матч із командою Німеччини. Це перша гра Сергія Реброва на чолі національної команди.

На початку матчу збірна України пропустила м'яч у свої ворота, повідомляє портал Новини LIVE.

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Попри пропущений м'яч підопічні Реброва невдовзі отямились і спочатку відігралися, а потім вийшли вперед.

Усі голи матчу

На 6-й хвилині Маріус Вольф отримав м'яч у штрафному майданчику, після чого Микола Матвієнко та Тарас Степаненко дозволили йому пробити. М'яч, поки летів, зачепив Нікласа Фюлкруга і змінив напрямок руху — 1:0.

На 18-й хвилині Олександр Тимчик вивів Віктора Циганкова на побачення з голкіпером та вінгер "Жирони" пробив у дальній кут воріт — 1:1.

На 23-й хвилині після подачі Тимчика з правого флангу до штрафного майданчика Михайло Мудрик пробив в Антоніо Рюдігера, а від нього — у ворота. Гол записали на німецького захисника — 1:2.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.

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