Німеччина — Україна: у 1-му таймі на гол Вольфа відповіли Циганков та Рюдігер
У Бремені збірна України грає товариський матч із командою Німеччини. Це перша гра Сергія Реброва на чолі національної команди.
На початку матчу збірна України пропустила м'яч у свої ворота, повідомляє портал Новини LIVE.
Попри пропущений м'яч підопічні Реброва невдовзі отямились і спочатку відігралися, а потім вийшли вперед.
Усі голи матчу
На 6-й хвилині Маріус Вольф отримав м'яч у штрафному майданчику, після чого Микола Матвієнко та Тарас Степаненко дозволили йому пробити. М'яч, поки летів, зачепив Нікласа Фюлкруга і змінив напрямок руху — 1:0.
На 18-й хвилині Олександр Тимчик вивів Віктора Циганкова на побачення з голкіпером та вінгер "Жирони" пробив у дальній кут воріт — 1:1.
На 23-й хвилині після подачі Тимчика з правого флангу до штрафного майданчика Михайло Мудрик пробив в Антоніо Рюдігера, а від нього — у ворота. Гол записали на німецького захисника — 1:2.
Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.
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