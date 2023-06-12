Германия — Украина: в 1-м тайме на гол Вольфа ответили Цыганков и Рюдигер
В Бремене сборная Украины играет товарищеский матч с командой Германии. Это первая игра Сергея Реброва во главе национальной команды.
В начале матча сборная Украины пропустила мяч в свои ворота, сообщает портал Новини.LIVE.
Несмотря на пропущенный мяч, подопечные Реброва вскоре пришли в себя и сначала отыгрались, а затем вышли вперед.
Все голы матча
На 6-й минуте Мариус Вольф получил мяч в штрафной, после чего Николай Матвиенко и Тарас Степаненко позволили ему пробить. Мяч, пока летел, зацепил Никласа Фюллькруга и поменял направление — 1:0.
На 18-й минуте Александр Тымчик вывел Виктора Цыганкова на свидание с голкипером и вингер "Жироны" пробил в дальний угол ворот — 1:1.
На 23-й минуте после подачи Тымчика с правого фланга в штрафную Михаил Мудрик пробил в Антонио Рюдигера, а от него — в ворота. Гол записали на немецкого защитника — 1:2.
Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.
Виктория Бекхэм показала трогательные фото семейного ужина.
Мирча Луческу уйдет из "Динамо": уже известно, какой клуб возглавит тренер.
Бывший боксер Кличко объяснил, почему УАФ аннулировала достижения Тимощука в футболе.
Хосеп Гвардиола решил уйти из "Манчестер Сити", но есть нюанс.