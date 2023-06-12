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Германия — Украина: в 1-м тайме на гол Вольфа ответили Цыганков и Рюдигер

12 июня 2023 20:24
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Агабекян Карен
редактор
Германия — Украина: в 1-м тайме на гол Вольфа ответили Цыганков и Рюдигер
Первый гол Германии. Фото: twitter.com/dfb_team_en
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Бремене сборная Украины играет товарищеский матч с командой Германии. Это первая игра Сергея Реброва во главе национальной команды.

В начале матча сборная Украины пропустила мяч в свои ворота, сообщает портал Новини.LIVE.

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Несмотря на пропущенный мяч, подопечные Реброва вскоре пришли в себя и сначала отыгрались, а затем вышли вперед.

Все голы матча

На 6-й минуте Мариус Вольф получил мяч в штрафной, после чего Николай Матвиенко и Тарас Степаненко позволили ему пробить. Мяч, пока летел, зацепил Никласа Фюллькруга и поменял направление — 1:0.

На 18-й минуте Александр Тымчик вывел Виктора Цыганкова на свидание с голкипером и вингер "Жироны" пробил в дальний угол ворот — 1:1.

На 23-й минуте после подачи Тымчика с правого фланга в штрафную Михаил Мудрик пробил в Антонио Рюдигера, а от него — в ворота. Гол записали на немецкого защитника — 1:2.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд. 

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