Плей-оф Євро-2024: збірна Німеччини перемогла команду Данії з рахунком 2-0

Німеччина впевнено виграла у Данії та вийшла до чвертьфіналу Євро — відео
На чемпіонаті Європи-2024 відбувся матч 1/8 фіналу. Господарі турніру збірна Німеччини зіграла проти Данії.
Матч завершився перемогою Німеччини з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.
Матч Німеччина — Данія
Німеччина забила на четвертій хвилині. Після навісу із кутового Шлотербек точно пробив головою. Потім арбітр подивився на ВАР і скасував взяття воріт.
Після невдачі із першим голом Німеччина влаштувала навалу на ворота суперника. Кімміх на 7-й хвилині пробив у стійку воріт з-за меж штрафного майданчика. Потім упродовж шести хвилин Шмейхель чотири рази врятував ворота.
Ще раз Шмейхель, який став героєм першої половини матчу, врятував ворота від хорошого гольовогу моменту на 37-й хвилині.
На початку другого тайму, після метушні у штрафному Німеччини, забила Данія, але гол скасували через офсайд.
На 52-й хвилині арбітр призначив пенальті за гру рукою у штрафному майданчику Данії. З "точки" Хаверц обіграв Шмейхеля.
Німеччина на 69-й хвилині Мусіала після далекого пасу вийшов на побачення з голкіпером і обіграв його — 2:0.
В кінцівці гри Німеччина забила третій м'яч, але його арбітр також знову скасував. Цього разу офсайд був у Вірца.
У чвертьфіналі Німеччина зіграє з переможцем матчу Іспанії та Грузії.
Німеччина — Данія — 2:0
Голи: Хаверц, 54 (пен), Мусіала, 69
Німеччина: Нойєр — Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Раум (Генріхс, 80) — Андріх (Джан, 65), Кроос — Сані (Антон, 88), Гюндоган (Фюллькруг, 66), Мусіала (Вірц, 80) — Хаверц
Головний тренер: Юліан Нагельсман
Данія: Шмейхель — Андерсен, Вестергор, Крістенсен — Ба (Брун Ларсен, 79), Ділейні (Нергор, 70), Хейб'єрг, Меле — Сков Ольсен (Поульсен, 70), Хойлунн (Вінд, 81), Еріксен (Крістіансен, 8)
Головний тренер: Каспер Гюлманд
Попередження: Меле, Андерсен
Нагадаємо, на Судакова претендує клуб, який може викупити його контракт у "Шахтаря".
Олександр Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.
Син Олега Гусєва перейде з "Динамо" до іншого клубу УПЛ.
За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з "Бенфіки".
Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу.
Читайте Новини.LIVE!