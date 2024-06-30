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Німеччина впевнено виграла у Данії та вийшла до чвертьфіналу Євро — відео

30 червня 2024 07:15
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Агабекян Карен
редактор
Плей-оф Євро-2024: збірна Німеччини перемогла команду Данії з рахунком 2-0
Матч Данія — Німеччина. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи-2024 відбувся матч 1/8 фіналу. Господарі турніру збірна Німеччини зіграла проти Данії.

Матч завершився перемогою Німеччини з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Німеччина — Данія

Німеччина забила на четвертій хвилині. Після навісу із кутового Шлотербек точно пробив головою. Потім арбітр подивився на ВАР і скасував взяття воріт.

Після невдачі із першим голом Німеччина влаштувала навалу на ворота суперника. Кімміх на 7-й хвилині пробив у стійку воріт з-за меж штрафного майданчика. Потім упродовж шести хвилин Шмейхель чотири рази врятував ворота.

Ще раз Шмейхель, який став героєм першої половини матчу, врятував ворота від хорошого гольовогу моменту на 37-й хвилині.

На початку другого тайму, після метушні у штрафному Німеччини, забила Данія, але гол скасували через офсайд.

На 52-й хвилині арбітр призначив пенальті за гру рукою у штрафному майданчику Данії. З "точки" Хаверц обіграв Шмейхеля.

Німеччина на 69-й хвилині Мусіала після далекого пасу вийшов на побачення з голкіпером і обіграв його — 2:0.

В кінцівці гри Німеччина забила третій м'яч, але його арбітр також знову скасував. Цього разу офсайд був у Вірца.

У чвертьфіналі Німеччина зіграє з переможцем матчу Іспанії та Грузії.

Німеччина — Данія — 2:0

Голи: Хаверц, 54 (пен), Мусіала, 69

Німеччина: Нойєр — Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Раум (Генріхс, 80) — Андріх (Джан, 65), Кроос — Сані (Антон, 88), Гюндоган (Фюллькруг, 66), Мусіала (Вірц, 80) — Хаверц

Головний тренер: Юліан Нагельсман

Данія: Шмейхель — Андерсен, Вестергор, Крістенсен — Ба (Брун Ларсен, 79), Ділейні (Нергор, 70), Хейб'єрг, Меле — Сков Ольсен (Поульсен, 70), Хойлунн (Вінд, 81), Еріксен (Крістіансен, 8)

Головний тренер: Каспер Гюлманд

Попередження: Меле, Андерсен

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