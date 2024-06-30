Плей-офф Евро-2024: сборная Германии победила команду Дании со счетом 2-0

Германия уверенно выиграла у Дании и вышла в четвертьфинал Евро-2024 — видео
На чемпионате Европы-2024 состоялся матч 1/8 финала. Хозяева турнира сборная Германии сыграла против Дании.
Матч завершился победой Германии со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Матч Германия — Дания
Германия забила на четвертой минуте. После навеса из углового Шлотербек точно пробил головой. Затем арбитр посмотрел ВАР и отменил взятие ворот.
После неудачи с первым голом Германия устроила навалу на ворота соперника. Киммих на 7-й минуте пробил в стойку ворот из-за пределов штрафной. Затем в течение шести минут Шмейхель четырежды спас ворота.
Еще один раз Шмейхель, ставший героем первой половины матча, спас ворота от верного гола на 37-й минуте.
В начале второго тайма, после суматохи в штрафной Германии, забила Дания, но гол отменили из-за офсайда.
На 52-й минуте арбитр назначил пенальти за игру рукой в штрафной Дании. Из "точки" Хаверц обыграл Шмейхеля.
Германия на 69-й минуте Мусиала после дальнего паса вышел на свидание с голкипером и обыграл его — 2:0.
В добавленное время Германия забила третий мяч, но его арбитр также снова отметил. На этот раз офсайд был у Вирца.
В четвертьфинале Германия сыграет с победителем матча Испании и Грузии.
Германия — Дания 2:0
Голы: Хаверц, 54 (пен), Мусиала, 69
Германия: Нойер — Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Раум (Генрихс, 80) — Андрих (Джан, 65), Кроос — Сане (Антон, 88), Гюндоган (Фюллькруг, 66), Мусиала (Вирц, 80) — Хаверц
Главный тренер: Юлиан Нагельсман
Дания: Шмейхель — Андерсен, Вестергор, Кристенсен — Ба (Брун Ларсен, 79), Дилейни (Нергор, 70), Хейбьерг, Меле — Сков Ольсен (Поульсен, 70), Хойлунн (Винд, 81), Эриксен (Кристиансен, 81)
Главный тренер: Каспер Гюлманд
Предупреждения: Меле, Андерсен
Напомним, на Судакова претендует клуб, который может выкупить его контракт у "Шахтера".
Александр Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.
Сын Олега Гусева перейдет из "Динамо" в другой клуб УПЛ.
За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из "Бенфики".
Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба.
Читайте Новини.LIVE!