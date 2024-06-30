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Германия уверенно выиграла у Дании и вышла в четвертьфинал Евро-2024 — видео

30 июня 2024 07:15
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Агабекян Карен
редактор
Плей-офф Евро-2024: сборная Германии победила команду Дании со счетом 2-0
Матч Дания — Германия. Фото: x.com/EURO2024
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Агабекян Карен
редактор

На чемпионате Европы-2024 состоялся матч 1/8 финала. Хозяева турнира сборная Германии сыграла против Дании.

Матч завершился победой Германии со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Германия — Дания

Германия забила на четвертой минуте. После навеса из углового Шлотербек точно пробил головой. Затем арбитр посмотрел ВАР и отменил взятие ворот.

После неудачи с первым голом Германия устроила навалу на ворота соперника. Киммих на 7-й минуте пробил в стойку ворот из-за пределов штрафной. Затем в течение шести минут Шмейхель четырежды спас ворота.

Еще один раз Шмейхель, ставший героем первой половины матча, спас ворота от верного гола на 37-й минуте.

В начале второго тайма, после суматохи в штрафной Германии, забила Дания, но гол отменили из-за офсайда.

На 52-й минуте арбитр назначил пенальти за игру рукой в штрафной Дании. Из "точки" Хаверц обыграл Шмейхеля.

Германия на 69-й минуте Мусиала после дальнего паса вышел на свидание с голкипером и обыграл его — 2:0.

В добавленное время Германия забила третий мяч, но его арбитр также снова отметил. На этот раз офсайд был у Вирца.

В четвертьфинале Германия сыграет с победителем матча Испании и Грузии.

Германия — Дания 2:0 

Голы: Хаверц, 54 (пен), Мусиала, 69 

Германия: Нойер — Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Раум (Генрихс, 80) — Андрих (Джан, 65), Кроос — Сане (Антон, 88), Гюндоган (Фюллькруг, 66), Мусиала (Вирц, 80) — Хаверц 

Главный тренер: Юлиан Нагельсман

Дания: Шмейхель — Андерсен, Вестергор, Кристенсен — Ба (Брун Ларсен, 79), Дилейни (Нергор, 70), Хейбьерг, Меле — Сков Ольсен (Поульсен, 70), Хойлунн (Винд, 81), Эриксен (Кристиансен, 81) 

Главный тренер: Каспер Гюлманд

Предупреждения: Меле, Андерсен

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Дания
футбол
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