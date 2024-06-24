Матч Німеччини та Швейцарії завершився нічийним результатом — відео кращих моментів

Збірна Німеччини після того, як зрівняла рахунок у матчі зі Швейцарією. Фото: x.com/EURO2024

В останньому третьому турі групи А Євро-2024 зіграли збірні Німеччини та Швейцарії. У цьому протистоянні розігрувалося перше місце у квартеті.

Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Швейцарія — Німеччина

Німеччина активно розпочала матч і перший удар у площину воріт Хаверц завдав головою після стандарту на третій хвилині.

Потім на 17-й хвилині господарі поля забили. Андріх дальнім ударом під ближню штангу прошив ворота суперника. Однак через хвилину гол скасували після ВАР, адже до взяття воріт Мусіала порушив правила.

На 28 хвилині забила Швейцарія. Після прострілу Фройлера з лівого краю штрафного майданчика Ндойє з лінії воротарського майданчика потужно пробив у ближню дев'ятку.

У другому таймі Німеччина розпочала зі штурму воріт Швейцарії. Вони створювали момент за моментом, а швейцарці закрилися на своїй половині поля.

На останніх хвилинах основного часу вже у швейцарців, які підняли голову, було кілька гарних моментів, але їх не реалізували. Потім на другій доданій хвилині забили німці. Після подачі з лівого флангу Фюлкруг вистрибнув вище за всіх і пробив головою в притирку під дальньою штангою.

Нічия дозволила Німеччині та Швейцарії вийти у плей-оф з перших двох позицій.

Швейцарія — Німеччина — 1:1

Голи: Ндойє, 28 — Фюлькруг, 90+2

Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканжи, Родрігес — Відмер, Фройлер, Джака, Ебішер — Ндоє (Амдуні, 65), Рідер (Варгас, 65) — Емболо (Дуа, 65).

Головний тренер Мурат Якін.

Німеччина: Нойєр — Кімміх, Рюдігер, Та (Раум, 61), Міттельштадт (Шлоттербек, 61) — Андріх (Беєр, 65), Кроос — Мусіала (Фюллькруг, 76), Гюндоган, Вірц (Сане, 76) — Хаверц.

Головний тренер: Юліан Нагельсман.

Попередження: Ндойє, Джака, Відмер — Та

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