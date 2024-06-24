Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow ​​Німеччина врятувалася наприкінці матчу зі Швейцарією — відео arrow

​​Німеччина врятувалася наприкінці матчу зі Швейцарією — відео

24 червня 2024 06:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Матч Німеччини та Швейцарії завершився нічийним результатом — відео кращих моментів
Збірна Німеччини після того, як зрівняла рахунок у матчі зі Швейцарією. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В останньому третьому турі групи А Євро-2024 зіграли збірні Німеччини та Швейцарії. У цьому протистоянні розігрувалося перше місце у квартеті.

Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Матч Швейцарія — Німеччина

Німеччина активно розпочала матч і перший удар у площину воріт Хаверц завдав головою після стандарту на третій хвилині.

Потім на 17-й хвилині господарі поля забили. Андріх дальнім ударом під ближню штангу прошив ворота суперника. Однак через хвилину гол скасували після ВАР, адже до взяття воріт Мусіала порушив правила.

На 28 хвилині забила Швейцарія. Після прострілу Фройлера з лівого краю штрафного майданчика Ндойє з лінії воротарського майданчика потужно пробив у ближню дев'ятку.

У другому таймі Німеччина розпочала зі штурму воріт Швейцарії. Вони створювали момент за моментом, а швейцарці закрилися на своїй половині поля.

На останніх хвилинах основного часу вже у швейцарців, які підняли голову, було кілька гарних моментів, але їх не реалізували. Потім на другій доданій хвилині забили німці. Після подачі з лівого флангу Фюлкруг вистрибнув вище за всіх і пробив головою в притирку під дальньою штангою.

Нічия дозволила Німеччині та Швейцарії вийти у плей-оф з перших двох позицій.

Швейцарія — Німеччина — 1:1

Голи: Ндойє, 28 — Фюлькруг, 90+2

Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканжи, Родрігес — Відмер, Фройлер, Джака, Ебішер — Ндоє (Амдуні, 65), Рідер (Варгас, 65) — Емболо (Дуа, 65).

Головний тренер Мурат Якін.

Німеччина: Нойєр — Кімміх, Рюдігер, Та (Раум, 61), Міттельштадт (Шлоттербек, 61) — Андріх (Беєр, 65), Кроос — Мусіала (Фюллькруг, 76), Гюндоган, Вірц (Сане, 76) — Хаверц.

Головний тренер: Юліан Нагельсман.

Попередження: Ндойє, Джака, Відмер — Та

Нагадаємо, раніше український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.

Мадридський "Реал" назвав нову вартість Луніна.

Дівчина Шапаренка, яка є донькою легенди "Динамо", відреагувала на гру коханого

Ващук пояснив, як збірна України має зіграти із Бельгією.

"Ліверпуль" та "Барселона" хочуть купити лідера збірної Іспанії — про кого йдеться.

футбол
Швейцарія
Збірна Німеччини з футболу
Євро-2024 по футболу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони