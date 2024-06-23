Георгій Судаков заявив, що лише від гравців залежить як пройде гра з Бельгією

Георгій Судаков. Фото: depositphotos

Гравець збірної України Георгій Судаков прокоментував майбутню гру збірної України проти Бельгії. За його словами, всі гравці працюють на результат.

Про це повідомляє УАФ.

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Гравець розповів журналістам, що всі дивилися гру Бельгії проти Румунії. Він заявив, що хоч і бельгійці мають "класних вихованців", українці зроблять все, щоб перемогти у поєдинку.

"Чи дивилися матч Бельгії проти Румунії? Так, дивились матч, звичайно. Всі думали про результат, але розуміємо, що як би вони не зіграли все залежить тільки від нас. Налаштовуємось, відштовхуємось тільки від своєї гри", — розповів він.

Своєю чергою, Максим Таловєров пояснив, що ситуація в групі може покращитись, якщо збірна здобуде позитивний результат.

"Звісно, бельгійці мають дуже класних виконавців. Це й Де Брюйне, і Лукаку, і Доку. Але у футбол грає команда, і Бельгія — збалансована та сильна команда. Але шанси у всіх наразі рівні, тому будемо робити все можливе", — каже Максим.

За словами Судакова, ми побачили, що бельгійці теж вміють програвати, тому настрій у збірної позитивний.

"Як показала нам збірна Словаччини, вони теж можуть програвати. Якщо ми продемонструємо свою найкращу гру й не будемо нікого боятися, у нас великі шанси на позитивний результат", — заявив Судаков.

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