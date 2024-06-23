Георгий Судаков заявил, что только от игроков зависит, как пройдет игра с Бельгией.

Судаков рассказал о том, как настроена сборная на игру против Бельгии
Игрок сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал предстоящую игру сборной Украины против Бельгии. По его словам, все игроки работают на результат.
Об этом сообщает УАФ.
Судаков рассказал о настроении сборной
Игрок рассказал журналистам, что все смотрели игру Бельгии против Румынии. Он заявил, что хотя и бельгийцы имеют "классных игроков", украинцы сделают все, чтобы победить в поединке.
"Смотрели ли матч Бельгии против Румынии? Да, смотрели матч, конечно. Все думали о результате, но понимаем, что как бы они ни сыграли все зависит только от нас. Настраиваемся, отталкиваемся только от своей игры", — рассказал он.
В свою очередь Максим Таловеров объяснил, что ситуация в группе может улучшиться, если сборная получит положительный результат.
"Конечно, у бельгийцев очень классные исполнители. Это и Де Брюйне, и Лукаку, и Доку. Но в футбол играет команда, и Бельгия — сбалансированная и сильная команда. Но шансы у всех пока равные, поэтому будем делать все возможное", — говорит. Максим.
По словам Судакова, мы увидели, что бельгийцы тоже умеют проигрывать, поэтому настроение у сборной положительное.
"Как показала нам сборная Словакии, они тоже могут проигрывать. Если мы продемонстрируем свою лучшую игру и не будем никого бояться, у нас большие шансы на положительный результат", — заявил Судаков.
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