Георгий Судаков заявил, что только от игроков зависит, как пройдет игра с Бельгией.

Георгий Судаков. Фото: depositphotos

Игрок сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал предстоящую игру сборной Украины против Бельгии. По его словам, все игроки работают на результат.

Об этом сообщает УАФ.

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Игрок рассказал журналистам, что все смотрели игру Бельгии против Румынии. Он заявил, что хотя и бельгийцы имеют "классных игроков", украинцы сделают все, чтобы победить в поединке.

"Смотрели ли матч Бельгии против Румынии? Да, смотрели матч, конечно. Все думали о результате, но понимаем, что как бы они ни сыграли все зависит только от нас. Настраиваемся, отталкиваемся только от своей игры", — рассказал он.

В свою очередь Максим Таловеров объяснил, что ситуация в группе может улучшиться, если сборная получит положительный результат.

"Конечно, у бельгийцев очень классные исполнители. Это и Де Брюйне, и Лукаку, и Доку. Но в футбол играет команда, и Бельгия — сбалансированная и сильная команда. Но шансы у всех пока равные, поэтому будем делать все возможное", — говорит. Максим.

По словам Судакова, мы увидели, что бельгийцы тоже умеют проигрывать, поэтому настроение у сборной положительное.

"Как показала нам сборная Словакии, они тоже могут проигрывать. Если мы продемонстрируем свою лучшую игру и не будем никого бояться, у нас большие шансы на положительный результат", — заявил Судаков.

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