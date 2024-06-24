Матч Германии и Швейцарии завершился ничейным результатом — видео лучших моментов

Германия спаслась в концовке матча со Швейцарией — видео
В последнем третьем туре группы А Евро-2024 сыграли сборные Германии и Швейцарии. В этом противостоянии разыгрывалось первое место в квартете.
Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.
Матч Швейцария — Германия
Германия активно начала матч и первый удар в створ ворот Хаверц нанес головой после стандарта на третьей минуте.
Затем на 17-й минуте хозяева поля забили. Андрих дальним ударом под ближнюю штангу прошил ворота соперника. Однако, через минуту гол отменили после ВАР, ведь до взятия ворот Мусиала нарушил правила.
На 28-й минуте забила Швейцария. После прострела Фройлера с левого края штрафной Ндойе с линии вратарской мощно пробил в ближнюю девятку.
Во втором тайме Германия начала со штурма ворот Швейцарии. Они создавали момент за моментом, а швейцарцы закрылись на своей половине поля.
На последних минутах основного времени уже у поднявших голову швейцарцев было несколько хороших моментов, но их не реализовали. Затем на втором добавленной минуте забили немцы. После подачи с левого фланга Фюллькруг выпрыгнул выше всех и пробил головой в притирку под дальней штангой.
Ничья позволила Германии и Швейцарии выйти в плей-офф с первых двух позиций.
Швейцария — Германия 1:1
Голы: Ндойе, 28 — Фюллькруг, 90+2
Швейцария: Зоммер — Шер, Аканжи, Родригес — Видмер, Фройлер, Джака, Эбишер — Ндойе (Амдуни, 65), Ридер (Варгас, 65) — Эмболо (Дуа, 65).
Главный тренер: Мурат Якин.
Германия: Нойер — Киммих, Рюдигер, Та (Раум, 61), Миттельштадт (Шлоттербек, 61) — Андрих (Беер, 65), Кроос — Мусиала (Фюллькруг, 76), Гюндоган, Вирц (Сане, 76) — Хаверц.
Главный тренер: Юлиан Нагельсман.
Предупреждения: Ндойе, Джака, Видмер — Та
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