Матч Германии и Швейцарии завершился ничейным результатом — видео лучших моментов

Сборная Германии после того как сравняла счет в матче со Швейцарией. Фото: x.com/EURO2024

В последнем третьем туре группы А Евро-2024 сыграли сборные Германии и Швейцарии. В этом противостоянии разыгрывалось первое место в квартете.

Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Швейцария — Германия

Германия активно начала матч и первый удар в створ ворот Хаверц нанес головой после стандарта на третьей минуте.

Затем на 17-й минуте хозяева поля забили. Андрих дальним ударом под ближнюю штангу прошил ворота соперника. Однако, через минуту гол отменили после ВАР, ведь до взятия ворот Мусиала нарушил правила.

На 28-й минуте забила Швейцария. После прострела Фройлера с левого края штрафной Ндойе с линии вратарской мощно пробил в ближнюю девятку.

Во втором тайме Германия начала со штурма ворот Швейцарии. Они создавали момент за моментом, а швейцарцы закрылись на своей половине поля.

На последних минутах основного времени уже у поднявших голову швейцарцев было несколько хороших моментов, но их не реализовали. Затем на втором добавленной минуте забили немцы. После подачи с левого фланга Фюллькруг выпрыгнул выше всех и пробил головой в притирку под дальней штангой.

Ничья позволила Германии и Швейцарии выйти в плей-офф с первых двух позиций.

Швейцария — Германия 1:1

Голы: Ндойе, 28 — Фюллькруг, 90+2

Швейцария: Зоммер — Шер, Аканжи, Родригес — Видмер, Фройлер, Джака, Эбишер — Ндойе (Амдуни, 65), Ридер (Варгас, 65) — Эмболо (Дуа, 65).

Главный тренер: Мурат Якин.

Германия: Нойер — Киммих, Рюдигер, Та (Раум, 61), Миттельштадт (Шлоттербек, 61) — Андрих (Беер, 65), Кроос — Мусиала (Фюллькруг, 76), Гюндоган, Вирц (Сане, 76) — Хаверц.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман.

Предупреждения: Ндойе, Джака, Видмер — Та

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