Ньюкасл взимку підпише п'ять зірок Прем'єр-ліги

Філліпс і Фоден на тренуванні "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Paul Childs

Англійський "Ньюкасл" серйозно націлений на боротьбу за чемпіонський титул. Команда Едді Гау збирається запросити одразу п'ятьох гравців у січні цього року.

Пріоритетом "сорок" буде новий воротар, повідомляє The Sun.

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Основний голкіпер "Ньюкасла" Нік Поуп, ймовірно, отримав вивих плеча. Існують побоювання, що він може пропустити решту зими. Едді Гау покладатиметься на резервного воротаря Мартіна Дубравку, доки не відкриється січневе трансферне вікно.

Ферран Торрес у матчі за збірну Іспанії. Фото: REUTERS/Juan Medina

"Ньюкасл" посилить склад

Але за підтримки саудівських власників "Ньюкасл" може витратити великі гроші на покупку нових футболістів. Криза, пов'язана з травмами провідних гравців, призведе на "Сент-Джеймс Парк" нових зірок.

"Ньюкасл" бореться як мінімум за місце у трійці найкращих команд АПЛ та потрапити до Ліги чемпіонів. У клубі вже склали список гравців, які можуть стати частиною команди Едді Гау.

Аарон Рамсдейл перед грою "Арсеналу". Фото: REUTERS/David Klein

Безробітний Давид Де Геа та Аарон Рамсдейл з "Арсеналу" можуть стати заміною Поупу у воротах "Ньюкасла". Воротар "канонірів" захоче змінити команду, якщо зрозуміє, що програє на "Емірейтс" конкуренцію Давиду Райя.

Також до "Ньюкасла" на правах оренди може приєднатися колишній хавбек "Вулвергемптону" Рубен Невеш, який виступає за саудівський "Аль-Хіляль". У цьому випадку йдеться про оренду до кінця сезону.

Можливий склад "Ньюкасла" у 2024 році. Скриншот The Sun

Крім цього, "Ньюкасл" зацікавлений у трансфері колишнього та нинішнього футболістів "Манчестер Сіті" — Феррана Торреса з "Барселони" та Келвіна Філліпса.

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