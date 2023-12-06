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Ньюкасл зимой подпишет пять звезд Премьер-лиги

6 декабря 2023 13:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ньюкасл зимой подпишет пять звезд Премьер-лиги
Филлипс и Фоден на тренировке "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Paul Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Ньюкасл" всерьез нацелен на борьбу за чемпионский титул. Команда Эдди Хау собирается пригласить сразу пять игроков в январе этого года.

Главным приоритетом "сорок" будет новый вратарь, сообщает The Sun

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Основной голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп предположительно получил вывих плеча. Существуют опасения, что он может пропустить остаток сезона. Эдди Хау будет полагаться на резервного вратаря Мартина Дубравку, пока не откроется январское трансферное окно.

Ферран Торрес
Ферран Торрес в матче за сборную Испании. Фото: REUTERS/Juan Medina

"Ньюкасл" усилит состав 

Но при поддержке саудовских владельцев "Ньюкасл" может потратить большие деньги на покупку новых футболистов. Кризис, который связан с травмами ведущих игроков, приведет на "Сент-Джеймс Парк" новых звезд. 

"Ньюкасл" борется как минимум за место в тройке лучших команд АПЛ и попасть в Лигу чемпионов. В клубе уже составили список игроков, которые могут стать частью команды Эдди Хау. 

Аарон Рамсдейл
Аарон Рамсдейл перед игрой "Арсенала". Фото: REUTERS/David Klein

Безработный Давид Де Хеа и Аарон Рамсдейл из "Арсенала" могут стать заменой Поупу в воротах "Ньюкасла". Вратарь "канониров" захочет сменить команду если поймет, что проигрывает на "Эмирэйтс" конкуренцию Давиду Райя. 

Также к "Ньюкаслу" на правах аренды может присоединиться бывший хавбек "Вулверхэмптона" Рубен Невеш, который выступает за саудовский "Аль-Хиляль". В этом случае речь идет об аренде до конца сезона. 

Ньюкасл
Возможный состав "Ньюкасла" в 2024 году. Скриншот The Sun

Помимо этого, "Ньюкасл" заинтересован в трансфере бывшего и нынешнего футболистов "Манчестер Сити" Феррана Торреса из "Барселоны" и Келвина Филлипса. 

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