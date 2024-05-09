Нойєр розповів, наскільки розчарований своєю фатальною помилкою у матчі з Реалом

Мануель Нойєр і Джуд Беллінгем. Фото: REUTERS/Susana Vera

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів мадридський "Реал" зіграв з "Баварією". Перша гра завершилася нічиєю 2:2.

У другому матчі "Баварія" вигравала з рахунком 1:0, але потім воротар мюнхенців Мануель Нойєр припустився помилки, після якої "Реал" зрівняв рахунок. Після матчу голкіперу довелося прокоментувати епізод для сайту УЄФА.

Читайте також:

Нойєр розчарований через свою помилку

На 88-й хвилині основного часу Нойєр випустив м'яч після удару Вінісіуса Жуніора з відскоком від газону. Першим на добиванні у цій ситуації виявився Хоселу — 1:1.

"Будь-яка людина, хто хоч раз грав у футбол, знає, що про мої почуття в цей момент. Те, що нас вибили на передостанній стадії турніру, коли ми вели 1:0 до 85-ї хвилини, дуже прикро.

Ми зробили один крок до Лондона і вже бачили себе у фіналі. Зараз у мене просто немає слів", — сказав Нойєр.

Зазначимо, що у доданий час "Реал" забив ще один гол і виграв у протистоянні. У фіналі Ліги чемпіонів мадридці зіграють із "Боруссією" Дортмунд.

38-річний голкіпер цього сезону провів 31 матч, пропустивши в них 39 голів. Також він у десяти матчах відстояв "на нуль".

Нагадаємо, "Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб.

Співробітники ТЦК забрали українського футболіста прямо з вокзалу — що відомо.

Бражко залишить УПЛ — "Динамо" отримає вигідну пропозицію щодо гравця.

Довбик вирішив, де продовжить кар'єру наступного сезону.

Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку.