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Нойер рассказал, насколько разочарован своей фатальной ошибкой в матче с Реалом

9 мая 2024 08:50
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Агабекян Карен
редактор
Нойер рассказал, насколько разочарован своей фатальной ошибкой в матче с Реалом
Мануэль Нойер и Джуд Беллингем. Фото: REUTERS/Susana Vera
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Агабекян Карен
редактор

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграл с "Баварией". Первая игра завершилась ничьей 2:2.

Во втором матче "Бавария" выигрывала со счетом 1:0, но затем вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер допустил ошибку, после которой "Реал" сравнял счет. После матча голкиперу пришлось прокомментировать эпизод для сайта УЕФА.

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На 88-й минуте основного времени Нойер выронил из рук мяч после удара Винисиуса Жуниора с отскоком от газона. Первым на добивании в этой ситуации оказался Хоселу — 1:1.

"Любой человек, кто хоть раз играл в футбол, знает, что о моих чувствах в этот момент. То, что нас выбили на предпоследней стадии турнира, когда мы вели 1:0 до 85-й минуты, очень обидно.

Мы сделали один шаг к Лондону и уже видели себя в финале. Сейчас же у меня просто нет слов", — сказал Нойер.

Отметим, что в добавленное время "Реал" забил еще один гол и выиграл в противостоянии. В финале Лиги чемпионов мадридцы сыграют с "Боруссией" Дортмунд.

38-летний голкипер в текущем сезоне провел 31 матч, пропустив в них 39 голов. Также он в десяти матчах отстоял "на ноль".

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футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Бавария
Мануэль Нойер

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