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Новий скандал в "ПСЖ": ультрас клубу ухвалили радикальне рішення

10 травня 2023 18:40
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Новий скандал в "ПСЖ": ультрас клубу ухвалили радикальне рішення
Форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/JOHANNA GERON
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Французький "ПСЖ" продовжує лихоманити. Після скандалу з Ліонелем Мессі, причиною якого став самовільний від'їзд футболіста до Саудівської Аравії, клуб спіткали нові неприємності. Цього разу ультрас парижан відмовились від підтримки команди. Щоправда, тимчасово. 

Про це повідомляє Get French Football News. 

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Принципова позиція ультрас "ПСЖ" 

Ультрас "ПСЖ" ухвалили рішення тимчасово припинити підтримувати команду під час футбольних матчів. Причина — конфлікт з керівництвом клубу. 

ПСЖ
Перформанс ультрас "ПСЖ". Фото: Instagram/psg

Нещодавно вболівальники парижан влаштували акцію протесту біля адміністративної будівлі чемпіонів Франції, на якій вимагали, щоб "ПСЖ" негайно покинув президент Нассер Аль-Хелайфі, а також низка футболістів, серед яких лунали прізвища Ліонеля Мессі, Марко Вератті та Неймара. Окрім цього, фани вигукували образливі кричалки. 

У відповідь "ПСЖ" заблокував 450 ультрас квитки на гру з "Труа" (3:1). 

За повідомленням французьких журналістів, напруженість між ультрас "Парі Сен-Жермен" та керівництвом набирає обертів. У вівторок лідери Collectif Ultras Paris зустрілися з босами "ПСЖ".

Сьогодні стало відомо, що ультрас відмовляються від підтримки команд клубу: футбольної, гандбольної, а також жіночої футбольної. 

Вболівальники вважають ситуацію "дуже серйозною": "Ми не маємо наміру йти на компроміс щодо наших свобод".

Водночас ультрас чекають на реакцію від клубу і бажають успіху всім командам "ПСЖ" на завершальному відрізку сезону. 

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