Новый скандал в "ПСЖ": ультрас клуба приняли радикальное решение
Французский "ПСЖ" продолжает лихорадить. После скандала с Лионелем Месси, причиной которого стал самовольный отъезд футболиста в Саудовскую Аравию, клуб постигли новые неприятности. В этот раз ультрас парижан отказались от поддержки команды. Правда, временно.
Об этом сообщает Get French Football News.
Принципиальная позиция ультрас "ПСЖ"
Ультрас "ПСЖ" принял решение временно прекратить поддерживать команду во время футбольных матчей. Причина – конфликт с руководством клуба.
Недавно болельщики парижан устроили акцию протеста возле административного здания чемпионов Франции, на которой потребовали, чтобы "ПСЖ" немедленно покинул президент Нассер Аль-Хелайфи, а также ряд футболистов, среди которых звучали фамилии Лионеля Месси, Марко Вератти и Неймара. Кроме того, фаны выкрикивали оскорбительные кричалки.
В ответ "ПСЖ" заблокировал 450 ультрас билеты на игру с "Труа" (3:1).
По сообщению французских журналистов, напряженность между ультрас "Пари Сен-Жермен" и руководством набирает обороты. Во вторник лидеры Collectif Ultras Paris встретились с боссами "ПСЖ".
Сегодня стало известно, что ультрас отказываются от поддержки команд клуба: футбольной, гандбольной и женской футбольной.
Болельщики считают ситуацию "очень серьезной": "Мы не намерены идти на компромисс в отношении наших свобод".
В то же время ультрас ждут реакции от клуба и желают успеха всем командам "ПСЖ" на завершающем отрезке сезона.
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