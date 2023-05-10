Новый скандал в "ПСЖ": ультрас клуба приняли радикальное решение

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/JOHANNA GERON

Французский "ПСЖ" продолжает лихорадить. После скандала с Лионелем Месси, причиной которого стал самовольный отъезд футболиста в Саудовскую Аравию, клуб постигли новые неприятности. В этот раз ультрас парижан отказались от поддержки команды. Правда, временно.

Об этом сообщает Get French Football News.

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Принципиальная позиция ультрас "ПСЖ"

Ультрас "ПСЖ" принял решение временно прекратить поддерживать команду во время футбольных матчей. Причина – конфликт с руководством клуба.

Перформанс ультрас "ПСЖ". Фото: Instagram/psg

Недавно болельщики парижан устроили акцию протеста возле административного здания чемпионов Франции, на которой потребовали, чтобы "ПСЖ" немедленно покинул президент Нассер Аль-Хелайфи, а также ряд футболистов, среди которых звучали фамилии Лионеля Месси, Марко Вератти и Неймара. Кроме того, фаны выкрикивали оскорбительные кричалки.

В ответ "ПСЖ" заблокировал 450 ультрас билеты на игру с "Труа" (3:1).

По сообщению французских журналистов, напряженность между ультрас "Пари Сен-Жермен" и руководством набирает обороты. Во вторник лидеры Collectif Ultras Paris встретились с боссами "ПСЖ".

Сегодня стало известно, что ультрас отказываются от поддержки команд клуба: футбольной, гандбольной и женской футбольной.

Болельщики считают ситуацию "очень серьезной": "Мы не намерены идти на компромисс в отношении наших свобод".

В то же время ультрас ждут реакции от клуба и желают успеха всем командам "ПСЖ" на завершающем отрезке сезона.

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