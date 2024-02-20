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Новий тренер Марселя розкрив план на матч із Шахтарем

20 лютого 2024 16:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Новий тренер Марселя розкрив план на матч із Шахтарем
Жан-Луї Гассе підписав контракт із "Олімпіком". Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Новий головний тренер французького "Марселя" Жан-Луї Гассе не сумнівається у перемозі своєї команди у матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи проти "Шахтаря". Перша частина протистояння суперників завершилася внічию.

Керівництво "Марселя" поставило перед Гассе завдання якомога успішніше виступити в єврокубку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Олімпіка".

Жан-Луї Гассе замінив Дженнаро Гаттузо на посаді головного тренера французького "Марселя". Головним завданням 70-річного наставника є стабілізація гри та повернення перемог "Олімпіка".

Марсель
Футболісти "Марселя" святкують перемогу Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

Від нового тренера чекають нормалізації атмосфери в роздягальні та гарних результатів. "Марсель" має вийти як мінімум до чвертьфіналу Ліги Європи, а також фінішувати у зоні єврокубків турнірної таблиці Ліги 1.

Тренер запевнив, що знає, як виправити ситуацію у "Марселі". Гассе заявив, що його команда зможе пройти "Шахтар" у Лізі Європи. Він збирається мотивувати футболістів французької команди та приділити велику увагу обороні. "Марсель" часто втрачав цього сезону очки через те, що пропускав голи у вирішальних відрізках поєдинків.

Що відомо про Жан-Луї Гассе

Досвідчений з 1998 року працював з різними французькими командами, а також з іспанським "Еспаньйолом". 2022 року він очолив збірну Кот-д'Івуару. "Слони" кваліфікувалися на Кубок Африки-2024, проте посіли третє місце у квартеті на груповому етапі, після чого Жан-Луї Гассе було звільнено.

Цікаво, що після нього команду очолив Емерс Фае. За додатковими показниками івуарійці вийшли у плей-офф, а потім і виграли турнір. Фае присудили титул "Найкращого тренера" КАН-2024.

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