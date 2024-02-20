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Новый тренер Марселя рассказал о плане на матч с Шахтером

20 февраля 2024 16:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Новый тренер Марселя рассказал о плане на матч с Шахтером
Жан-Луи Гассе подписал контракт с "Олимпиком". Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новый главный тренер французского "Марселя" Жан-Луи Гассе не сомневается в победе своей команды в ответном матче 1/8 Лиги Европы против "Шахтера". Первая часть противостояния соперников завершилась вничью. 

Руководство "Марселя" поставило перед Гассе задачу как можно более успешно выступить в еврокубка, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Олимпика". 

Жан-Луи Гассе заменил Дженнаро Гаттузо в должности главного тренера французского "Марселя". Главным заданием 70-летнего наставника является стабилизация игры и возвращение побед "Олимпика". 

Марсель
Футболисты "Марселя" празднуют победу. Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

От нового тренера ждут нормализации атмосферы в раздевалке и хороших результатов. "Марсель" должен выйти как минимум в четвертьфинал Лиги Европы, а также финишировать в зоне еврокубков турнирной таблицы Лиги 1. 

Тренер заверил, что знает, как исправить ситуацию в "Марселе". Гассе заявил, что его команда сможет пройти "Шахтер" в Лиге Европы. Он собирается мотивировать футболистов французской команды и уделить большое внимание обороне. "Марсель" часто терял в этом сезоне очки из-за того, что пропускал голы в решающих отрезках поединков. 

Что известно про Жан-Луи Гассе

Опытный с 1998 года работал с разными французскими командами, а также с испанским "Эспаньолом". В 2022 году он возглавил сборную Кот-д'Ивуара. "Слоны" квалифицировались на Кубок Африки-2024, однако заняли третье место в квартете на групповом этапе, после чего Жан-Луи Гассе был уволен. 

Интересно, что после него команду возглавил Эмерс Фаэ. По дополнительным показателям ивуарийцы вышли в плей-офф, а затем и выиграли турнир. Фаэ присудили титул "Лучшего тренера" КАН-2024. 

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