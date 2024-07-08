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Новий тренер Мілана прийшов на презентацію з прапором України

8 липня 2024 16:15
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Агабекян Карен
редактор
Пауло Фонсека став тренером Мілана та підтримав Україну на презентації у клубі
Пауло Фонсека (другий справа) з українським прапором на серці. Фото: "Мілан"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Італійський "Мілан" провів презентацію нового головного тренера. Ним став колишній наставник донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека.

На зустріч із журналістами Фонсека прийшов з прапором України, повідомив портал Новини.LIVE.

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Фонсека завжди пам'ятає про Україну

Головний тренер "Мілана" прийшов на зустріч із журналістами, одягнувши на піджак значок з прапором України.

Таким чином Пауло, дружина якого українка, хотів підтримати країну, де тричі ставав чемпіоном, коли працював у "Шахтарі".

Після початку повномасштабного російського вторгнення Фонсека допомагає українським біженцям і часто говорить на міжнародній арені про війну, що триває.

До того ж у лютому 2022 року Фонсека був в Україні, коли почалося повномасштабне російське вторгнення.

Із "Міланом" 51-річний фахівець підписав контракт до літа 2027 року. До цього фахівець два сезони працював у Франції з "Ліллем". В останній сезон його команда стала четвертою у Лізі 1 та дійшла до чвертьфіналу Ліги конференцій.

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футбол Мілан Серія А Пауло Фонсека

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