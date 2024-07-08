Пауло Фонсека став тренером Мілана та підтримав Україну на презентації у клубі

Пауло Фонсека (другий справа) з українським прапором на серці. Фото: "Мілан"

Італійський "Мілан" провів презентацію нового головного тренера. Ним став колишній наставник донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека.

На зустріч із журналістами Фонсека прийшов з прапором України, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Пауло Фонсека. Фото: "Мілан"

Фонсека завжди пам'ятає про Україну

Головний тренер "Мілана" прийшов на зустріч із журналістами, одягнувши на піджак значок з прапором України.

Таким чином Пауло, дружина якого українка, хотів підтримати країну, де тричі ставав чемпіоном, коли працював у "Шахтарі".

Після початку повномасштабного російського вторгнення Фонсека допомагає українським біженцям і часто говорить на міжнародній арені про війну, що триває.

До того ж у лютому 2022 року Фонсека був в Україні, коли почалося повномасштабне російське вторгнення.

Із "Міланом" 51-річний фахівець підписав контракт до літа 2027 року. До цього фахівець два сезони працював у Франції з "Ліллем". В останній сезон його команда стала четвертою у Лізі 1 та дійшла до чвертьфіналу Ліги конференцій.

Нагадаємо, Миколенко обрав новий клуб — "Евертон" готується для трансферу.

Судаков готується до гучного трансферу до відомого клубу.

"Динамо" продасть одного з основних гравців у відомий клуб - деталі

Кіченок створила сенсацію на Вімблдоні-2024, вибивши фавориток, Костюк покращила свій результат.

Шевченко не був основною кандидатурою на посаду голови УАФ — хто був номером один.