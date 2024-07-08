Пауло Фонсека став тренером Мілана та підтримав Україну на презентації у клубі

Новий тренер Мілана прийшов на презентацію з прапором України
Італійський "Мілан" провів презентацію нового головного тренера. Ним став колишній наставник донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека.
На зустріч із журналістами Фонсека прийшов з прапором України, повідомив портал Новини.LIVE.
Фонсека завжди пам'ятає про Україну
Головний тренер "Мілана" прийшов на зустріч із журналістами, одягнувши на піджак значок з прапором України.
Таким чином Пауло, дружина якого українка, хотів підтримати країну, де тричі ставав чемпіоном, коли працював у "Шахтарі".
Після початку повномасштабного російського вторгнення Фонсека допомагає українським біженцям і часто говорить на міжнародній арені про війну, що триває.
До того ж у лютому 2022 року Фонсека був в Україні, коли почалося повномасштабне російське вторгнення.
Із "Міланом" 51-річний фахівець підписав контракт до літа 2027 року. До цього фахівець два сезони працював у Франції з "Ліллем". В останній сезон його команда стала четвертою у Лізі 1 та дійшла до чвертьфіналу Ліги конференцій.
Нагадаємо, Миколенко обрав новий клуб — "Евертон" готується для трансферу.
Судаков готується до гучного трансферу до відомого клубу.
"Динамо" продасть одного з основних гравців у відомий клуб - деталі
Кіченок створила сенсацію на Вімблдоні-2024, вибивши фавориток, Костюк покращила свій результат.
Шевченко не був основною кандидатурою на посаду голови УАФ — хто був номером один.
Читайте Новини.LIVE!