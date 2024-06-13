Пауло Фонсека - офіційно призначений головним тренером Мілана

Головний тренер "Мілану" Пауло Фонсека. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Італійський "Мілан" оголосив про призначення нового головного тренера. Наставником команди став португалець Пауло Фонсека.

Про призначення спеціаліста "Мілан" повідомив на офіційних сторінках.

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Колишній головний тренер "Шахтаря" підписав із "Міланом" трирічний контракт. Про інші деталі угоди поки що не повідомляється.

Минулі два сезони Фонсека провів у французькому "Ліллі", який цього року фахівець вивів у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Португалець залишив клуб як вільний агент.

Для Фонсеки це друга спроба зарекомендувати себе у Серії А. Раніше він тренував "Рому". Також фахівець працював у Португалії з "Брагою".

"Мілан" по завершенні сезону розлучився зі Стефано Піолі, який у сезоні 2021/2022 рр. привів команду до перемоги в Серії А і 2022-го дійшов з нею до півфіналу Ліги чемпіонів.

В Україні Фонсека тричі вигравав УПЛ. Після початку повномасштабного російського вторгнення тренер допомагає українським біженцям і дітям і часто говорить на міжнародній арені про війну, що триває.

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