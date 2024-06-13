Пауло Фонсека — официально назначен главным тренером Милана

Главный тренер "Милана" Пауло Фонсека. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Итальянский "Милан" объявил о назначении нового главного тренера. Наставником команды стал португалец Пауло Фонсека.

О назначении специалиста "Милан" сообщил на официальных страницах.

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Бывший главный тренер "Шахтера" подписал с "Миланом" трехлетний контракт. О других деталях сделки пока не сообщается.

Прошлые два сезона Фонсека провел во французском "Лилле", который в текущем году специалист вывел в квалификацию Лиги чемпионов. Португалец покинул клуб в качестве свободного агента.

Для Фонсеки это вторая попытка зарекомендовать себя в Серии А. Ранее он тренировал "Рому". Также специалист работал в Португалии с "Брагой".

"Милан" по завершении сезона расстался со Стефано Пиоли, который в сезоне 2021/2022 гг. привел команду к победе в Серии А и в 2022-м дошел с ней к полуфиналу Лиги чемпионов.

В Украине Фонсека трижды выигрывал УПЛ. После начала полномасштабного российского вторжения тренер помогает украинским беженцам и детям и часто говорит на международной арене о продолжающейся войне.

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