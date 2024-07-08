Пауло Фонсека стал тренером Милана и поддержал Украину на презентации в клубе

Новый тренер Милана пришел на презентацию с флагом Украины
Итальянский "Милан" провел презентацию нового главного тренера. Им стал бывший наставник донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека.
На встречу с журналистами Фонсека пришел с флагом Украины, сообщил портал Новини.LIVE.
Фонсека всегда помнит об Украине
Главный тренер "Милана" пришел на встречу с журналистами, одев на пиджак значок с флагом Украины.
Таким образом Пауло, жена которого украинка, хотел поддержать страну, где трижды становился чемпионом, когда работал в "Шахтере".
После начала полномасштабного российского вторжения Фонсека помогает украинским беженцам и часто говорит на международной арене о продолжающейся войне.
К тому же, в феврале 2022 года Фонсека был в Украине, когда началось полномасштабное российское вторжение.
С "Миланом" 51-летний специалист подписал контракт до лета 2027 года. До этого специалист два сезона работал во Франции с "Лиллем". В последний сезон его команда стала четвертой в Лиге 1 и дошла к четвертьфиналу Лиги конференций.
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