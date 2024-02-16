Обамеянг розкритикував Марсель після нічиєї з Шахтарем
Форвард французького "Марселя" П'єр-Емерік Обамеянг прокоментував нічию з "Шахтарем" (2:2) у першому матчі 1/8 Ліги Європи. "Олімпік" двічі вів у рахунку, але не зумів утримати перемогу.
П'єр-Емерік Обамеянг забив гол і опинився на першій сходинці у списку найкращих бомбардирів турніру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.
Колишній форвард дортмундської "Боруссії", англійського "Арсенала" та каталонської "Барселони" П'єр-Емерік Обамеянг є одним із найкращих футболістів "Марселя". У сезоні 2023/2024 він забив 15 голів та зробив сім результативних передач.
Обамеянг критикує "Марсель"
Після фінального свистка поєдинку із "Шахтарем" габонський форвард виглядав розчарованим. Пізніше він заявив, що "Марсель" був зобов'язаний перемагати у цьому протистоянні. При цьому 34-річний футболіст заявив, що його команда не вперше цього сезону втрачає можливість довести матч до тріумфу.
"Щоразу після таких поєдинків я думаю, що ми самі себе покарали. Це погана тенденція. Команда докладає великих зусиль, щоб забивати голи, але не вдається утримати перевагу. Так продовжуватися не може", — заявив П'єр-Емерік Обамеянг.
Форвард зазначив, що щоразу після забитого м'яча його команда відходить до своїх воріт, проте помилки в обороні не дозволяють їй утримати перевагу. Обамеянг звинуватив "групу гравців" у тому, що вони не вміють "діяти спільно". Прізвища габонець так і не назвав.
Через тиждень, 22 лютого, "Марсель" прийме "Шахтар" у поєдинку у відповідь.
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