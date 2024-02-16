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Обамеянг розкритикував Марсель після нічиєї з Шахтарем

16 лютого 2024 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Обамеянг розкритикував Марсель після нічиєї з Шахтарем
П'єр-емерік Обамеянг під час атаки. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард французького "Марселя" П'єр-Емерік Обамеянг прокоментував нічию з "Шахтарем" (2:2) у першому матчі 1/8 Ліги Європи. "Олімпік" двічі вів у рахунку, але не зумів утримати перемогу.

П'єр-Емерік Обамеянг забив гол і опинився на першій сходинці у списку найкращих бомбардирів турніру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.

Колишній форвард дортмундської "Боруссії", англійського "Арсенала" та каталонської "Барселони" П'єр-Емерік Обамеянг є одним із найкращих футболістів "Марселя". У сезоні 2023/2024 він забив 15 голів та зробив сім результативних передач.

П'єр-Емерік Обамеянг
П'єр-Емерік Обамеянг виборює м'яч. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Обамеянг критикує "Марсель"

Після фінального свистка поєдинку із "Шахтарем" габонський форвард виглядав розчарованим. Пізніше він заявив, що "Марсель" був зобов'язаний перемагати у цьому протистоянні. При цьому 34-річний футболіст заявив, що його команда не вперше цього сезону втрачає можливість довести матч до тріумфу.

"Щоразу після таких поєдинків я думаю, що ми самі себе покарали. Це погана тенденція. Команда докладає великих зусиль, щоб забивати голи, але не вдається утримати перевагу. Так продовжуватися не може", — заявив П'єр-Емерік Обамеянг.

Форвард зазначив, що щоразу після забитого м'яча його команда відходить до своїх воріт, проте помилки в обороні не дозволяють їй утримати перевагу. Обамеянг звинуватив "групу гравців" у тому, що вони не вміють "діяти спільно". Прізвища габонець так і не назвав.

Через тиждень, 22 лютого, "Марсель" прийме "Шахтар" у поєдинку у відповідь.

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спорт
футбол
ФК Шахтар
Ліга Європи
Марсель

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