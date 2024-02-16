Обамеянг раскритиковал Марсель после ничьей с Шахтером

Пьер-Эмерик Обамеянг во время атаки. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Форвард французского "Марселя" Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал ничью с "Шахтером" (2:2) в первом матче 1/8 Лиги Европы. "Олимпик" дважды вел в счете, но не сумел удержать победу.

Пьер-Эмерик Обамеянг забил гол и оказался на первой строчке в списке лучших бомбардиров турнира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.

Бывший форвард дортмундской "Боруссии", английского "Арсенала" и каталонской "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг является одним из лучших футболистов "Марселя". В сезоне 2023/2024 он забил 15 голов и сделал семь результативных передач.

Пьер-Эмерик Обамеянг борется за мяч. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Обамеянг критикует "Марсель"

После финального свистка поединка с "Шахтером" габонский форвард выглядел разочарованным. Позже он заявил, что "Марсель" был обязан побеждать в этом противостоянии. При этом 34-летний футболист заявил, что его команда не в первый раз в этом сезоне упускает возможность довести матч до триумфа.

"Каждый раз после таких поединков я думаю, что мы сами себя наказали. Это плохая тенденция. Команда прилагает большие усилия, чтобы забивать голы, но не получается удержать преимущество. Так продолжаться не может", — заявил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Форвард отметил, что каждый раз после забитого мяча его команда отходит к своим воротам, однако ошибки в обороне не позволяют ей удержать преимущество. Обамеянг обвинил "группу игроков" в том, что они не умеют "действовать сообща". Конкретные фамилии габонец так и не назвал.

Через неделю, 22 февраля, "Марсель" примет "Шахтер" в ответном поединке.

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