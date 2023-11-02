Одеські спортсмени виграли золоті медалі на Чемпіонаті світу з ICO Комбат

Переможці Чемпіонату світу. Фото: Володимир Шевченко

Національна збірна України здобула третє загальнокомандне місце на Чемпіонаті світу федерації ICO Комбат, який пройшов з 19 по 23 жовтня в місті Холл, Англія. Особливо відзначились серед українців одеські бійці, які завоювали 5 золотих, 1 срібну та 1 бронзову медаль, у розділах кікбоксингу К-1, тайського боксу та бойового боксу.

Хто саме приніс медалі в українську скриньку в матеріалі Новини.LIVE.

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Дует батька та сина

Приємно відзначити переможний дует батька та сина Володимирів Шевченко, тренера та спортсмена, які на двох взяли 2 золоті нагороди.

Володимир Шевченко молодший на п'єдесталі. Фото: Володимир Шевченко

Володимир Шевченко молодший став чемпіоном в розділах кікбоксинг К-1, тайський бокс (14-15 років), кікбоксинг К-1 (16-17 років), а Володимир Шевченко старший в категорії ветерани 45 років. Також він здобув срібло в категорії кікбоксинг К-1 та бронза в категорії бойовий бокс.

Перемога Володимира Шевченко старшого. Фото: Володимир Шевченко

Крім того, золото виграв Михайло Кремінський у бойовому боксі та боксі Лайт (16-17 років). Спортсмени представляли клуби "Піранья" (тренер Шевченко Володимир) та "Оскар" тренер (Бобошко Д.)

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