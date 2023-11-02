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Одеські спортсмени виграли золоті медалі на Чемпіонаті світу з ICO Комбат

2 листопада 2023 14:24
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Одеські спортсмени виграли золоті медалі на Чемпіонаті світу з ICO Комбат
Переможці Чемпіонату світу. Фото: Володимир Шевченко
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Національна збірна України здобула третє загальнокомандне місце на Чемпіонаті світу федерації ICO Комбат, який пройшов з 19 по 23 жовтня в місті Холл, Англія. Особливо відзначились серед українців одеські бійці, які завоювали 5 золотих, 1 срібну та 1 бронзову медаль, у розділах кікбоксингу К-1, тайського боксу та бойового боксу.

Хто саме приніс медалі в українську скриньку в матеріалі Новини.LIVE.

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Усього в змаганнях в Англії взяли участь 24 країни. Збірна України була представлена 28 спортсменами.

Дует батька та сина

Приємно відзначити переможний дует батька та сина Володимирів Шевченко, тренера та спортсмена, які на двох взяли 2 золоті нагороди.

бокс
Володимир Шевченко молодший на п'єдесталі. Фото: Володимир Шевченко

Володимир Шевченко молодший став чемпіоном в розділах кікбоксинг К-1, тайський бокс (14-15 років), кікбоксинг К-1 (16-17 років), а Володимир Шевченко старший в категорії ветерани 45 років. Також він здобув срібло в категорії кікбоксинг К-1 та бронза в категорії бойовий бокс.

бокс
Перемога Володимира Шевченко старшого. Фото: Володимир Шевченко

Крім того, золото виграв Михайло Кремінський у бойовому боксі та боксі Лайт (16-17 років). Спортсмени представляли клуби "Піранья" (тренер Шевченко Володимир) та "Оскар" тренер (Бобошко Д.)

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