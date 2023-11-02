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Одесские спортсмены выиграли золотые медали на Чемпионате мира по ICO Комбат

2 ноября 2023 14:24
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Одесские спортсмены выиграли золотые медали на Чемпионате мира по ICO Комбат
Победители Чемпионата мира. Фото: Владимир Шевченко
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Национальная сборная Украины завоевала третье общекомандное место на Чемпионате мира федерации ICO Комбат, который прошел с 19 по 23 октября в городе Холл, Англия. Особенно отличились среди украинцев одесские бойцы, завоевавшие 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль, в разделах кикбоксинга К-1, тайского бокса и боевого бокса.

Кто именно принес медали в украинский ящик в материале Новини.LIVE.

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Всего в соревнованиях в Англии приняли участие 24 страны. Сборная Украины была представлена 28 спортсменами.

Дуэт отца и сына

Приятно отметить победный дуэт отца и сына Владимира Шевченко, тренера и спортсмена, которые на двоих взяли 2 золотые награды.

бокс
Владимир Шевченко младший на пьедестале. Фото: Владимир Шевченко

Владимир Шевченко младший стал чемпионом в разделах кикбоксинг К-1, тайский бокс (14-15 лет), кикбоксинг К-1 (16-17 лет), а Владимир Шевченко старше в категории ветераны 45 лет. Также он завоевал серебро в категории кикбоксинг К-1 и бронза в категории боевой бокс.

бокс
Победа Владимира Шевченко старшего. Фото: Владимир Шевченко

Кроме того, золото выиграл Михаил Кременский в боевом боксе и боксе Лайт (16-17 лет). Спортсмены представляли клубы "Пиранья" (тренер Шевченко Владимир) и "Оскар" тренер (Бобошко Д.)

Напомним, в Киеве простились с известным журналистом Артемом Франковым — фото и видео.  

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