Самсон Ієде з Чорноморця перейде до іншого відомого українського клубу

Один із лідерів Чорноморця переходить у Ворсклу — про кого йдеться
Керівництво одеського "Чорноморця" не змогло домовитись із клубом "Хорсенс" щодо трансферу Самсона Ієде. Футболіст збірної Нігерії виступав за "моряків" на правах оренди.
Ієде перейде в іншу українську команду, повідомляє Tipsbladet.
Влітку 2023 року "Чорноморець" орендував у датського клубу "Хорсенс" нігерійського форварда Самсона Ієде. У сезоні 2023/2024 африканський футболіст зіграв за українську команду 29 поєдинків, забив 2 голи та зробив 3 результативні передачі.
Ієде перейде до іншого клубу УПЛ
Одесити не змогли домовитись із датчанами про викуп контракту 26-річного гравця. Цією ситуацією зуміла скористатися "Ворскла". Клуб із Полтави провів переговори з "Хорсенсом" та домовився про повноцінний трансфер форварда.
Не відомо, про яку суму йдеться. Трансферна вартість Ієде складає півмільйона євро.
За підсумками минулого сезону "Чорноморець" посів 12 місце у турнірній таблиці УПЛ. "Ворскла" закінчила сезон на 9-му рядку.
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