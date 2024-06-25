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Один із лідерів Чорноморця переходить у Ворсклу — про кого йдеться

25 червня 2024 11:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Самсон Ієде з Чорноморця перейде до іншого відомого українського клубу
Самсон Ієде перед матчем "Чорноморця". Фото: instagram.com/iyede_samson70/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво одеського "Чорноморця" не змогло домовитись із клубом "Хорсенс" щодо трансферу Самсона Ієде. Футболіст збірної Нігерії виступав за "моряків" на правах оренди.

Ієде перейде в іншу українську команду, повідомляє Tipsbladet.

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Влітку 2023 року "Чорноморець" орендував у датського клубу "Хорсенс" нігерійського форварда Самсона Ієде. У сезоні 2023/2024 африканський футболіст зіграв за українську команду 29 поєдинків, забив 2 голи та зробив 3 результативні передачі.

Самсон Ієде
Самсон Ієде у матчі чемпіонату України. Фото: instagram.com/iyede_samson70/

Ієде перейде до іншого клубу УПЛ

Одесити не змогли домовитись із датчанами про викуп контракту 26-річного гравця. Цією ситуацією зуміла скористатися "Ворскла". Клуб із Полтави провів переговори з "Хорсенсом" та домовився про повноцінний трансфер форварда.

Не відомо, про яку суму йдеться. Трансферна вартість Ієде складає півмільйона євро.

За підсумками минулого сезону "Чорноморець" посів 12 місце у турнірній таблиці УПЛ. "Ворскла" закінчила сезон на 9-му рядку.

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спорт
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Чорноморець
Футбол трансфери
Ворскла

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