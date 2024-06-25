Самсон Иеде из Черноморца перейдет в другой известный украинский клуб

Самсон Иеде перед матчем "Черноморца". Фото: instagram.com/iyede_samson70/

Руководство одесского "Черноморца" не смогло договориться с клубом "Хорсенс" относительно трансфера Самсона Иеде. Футболист сборной Нигерии выступал за "моряков" на правах аренды.

Иеде перейдет в другую украинскую команду, сообщает Tipsbladet.

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Летом 2023 года "Черноморец" арендовал у датского клуба "Хорсенс" нигерийского форварда Самсона Иеде. В сезоне 2023/2024 африканский футболист сыграл за украинскую команду 29 поединков, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Самсон Иеде в матче чемпионата Украины. Фото: instagram.com/iyede_samson70/

Иеде перейдет в другой клуб УПЛ

Одесситы не смогли договориться с датчанами о выкупе контракта 26-летнего игрока. Этой ситуацией сумела воспользоваться "Ворскла". Клуб из Полтавы провел переговоры с "Хорсенсом" и договорился о полноценном трансфере форварда.

Не известно, о какой сумме идет речь. Трансферная стоимость Иеде составляет полмиллиона евро.

По итогам прошлого сезона "Черноморец" занял 12 место в турнирной таблице УПЛ. "Ворскла" закончила сезон на 9 строчке.

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