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Один из лидеров Черноморца переходит в Ворсклу — о ком речь

25 июня 2024 11:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Самсон Иеде из Черноморца перейдет в другой известный украинский клуб
Самсон Иеде перед матчем "Черноморца". Фото: instagram.com/iyede_samson70/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство одесского "Черноморца" не смогло договориться с клубом "Хорсенс" относительно трансфера Самсона Иеде. Футболист сборной Нигерии выступал за "моряков" на правах аренды. 

Иеде перейдет в другую украинскую команду, сообщает Tipsbladet

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Летом 2023 года "Черноморец" арендовал у датского клуба "Хорсенс" нигерийского форварда Самсона Иеде. В сезоне 2023/2024 африканский футболист сыграл за украинскую команду 29 поединков, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. 

Самсон Иеде
Самсон Иеде в матче чемпионата Украины. Фото: instagram.com/iyede_samson70/

Иеде перейдет в другой клуб УПЛ 

Одесситы не смогли договориться с датчанами о выкупе контракта 26-летнего игрока. Этой ситуацией сумела воспользоваться "Ворскла". Клуб из Полтавы провел переговоры с "Хорсенсом" и договорился о полноценном трансфере форварда. 

Не известно, о какой сумме идет речь. Трансферная стоимость Иеде составляет полмиллиона евро. 

По итогам прошлого сезона "Черноморец" занял 12 место в турнирной таблице УПЛ. "Ворскла" закончила сезон на 9 строчке. 

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