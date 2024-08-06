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Одинадцятий день Олімпіади-2024 — де і коли дивитися виступи українських спортсменів

6 серпня 2024 09:58
Чекарьова Марія - редактор
Де дивитися одиннадцятий день Олімпіади-2024 та які медальні змагання відбудуться 6 серпня
Борчиня Оксана Лівач. Фото: ukrwrestling.com.ua
Чекарьова Марія - редактор

У суботу, 6 серпня, відбудеться одинадцятий день Олімпійських ігор у Парижі. Українці змагатимуться в чотирьох видах спорту: веслування на байдарках і каное, скелелазіння, боротьба, легка атлетика.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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Щоб підтримати нашу збірну та подивитися виступи учасників змагань, достатньо відкрити сайт Суспільне Спорт, на якому будуть наживо транслюватись всі олімпійські події та змагання.

Медальні змагання 6 серпня

У вівторок, 6 серпня, відбудуться фінали з легкої атлетики. Чоловіки змагатимуться в стрибках у довжину та бігу на півтора кілометра, а жінки змагатимуться за нагороди в метанні молота, бігу з перешкодами на довгу дистанцію та в бігу на 200 метрів.

Розклад змагань:

  • кінний спорт, індивідуальні стрибки, 11:00;
  • вітрильний спорт, дінгі, жінки, 15:43;
  • стрибки у воду, жінки, платформа 10 м, 16:00;
  • вітрильний спорт, дінгі, чоловіки, 16:43;
  • скейтбордінг, парк, жінки, 18:30;
  • греко-римська боротьба, до 60 кг, чоловіки, 19:15;
  • греко-римська боротьба, до 130 кг, чоловіки, 19:15;
  • вільна боротьба, до 68 кг, жінки, 19:15;
  • легка атлетика, метання молота, жінки, 20:57;
  • велоспорт, трек, командний спринт, чоловіки, 21:10;
  • легка атлетика, стрибки у довжину, чоловіки, 21:15;
  • легка атлетика, біг, 1500 м, чоловіки, 21:50;
  • легка атлетика, біг із перешкодами, 3000 м, 22:14;
  • легка атлетика, біг, 200 м, жінки, 22:40.

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спорт Олімпійські ігри Змагання Олімпіада-2024 спортсмени

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