Де дивитися одиннадцятий день Олімпіади-2024 та які медальні змагання відбудуться 6 серпня

Одинадцятий день Олімпіади-2024 — де і коли дивитися виступи українських спортсменів
У суботу, 6 серпня, відбудеться одинадцятий день Олімпійських ігор у Парижі. Українці змагатимуться в чотирьох видах спорту: веслування на байдарках і каное, скелелазіння, боротьба, легка атлетика.
Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.
Коли й де дивитися виступи наших спортсменів на Олімпіаді-2024
Щоб підтримати нашу збірну та подивитися виступи учасників змагань, достатньо відкрити сайт Суспільне Спорт, на якому будуть наживо транслюватись всі олімпійські події та змагання.
Медальні змагання 6 серпня
У вівторок, 6 серпня, відбудуться фінали з легкої атлетики. Чоловіки змагатимуться в стрибках у довжину та бігу на півтора кілометра, а жінки змагатимуться за нагороди в метанні молота, бігу з перешкодами на довгу дистанцію та в бігу на 200 метрів.
Розклад змагань:
- кінний спорт, індивідуальні стрибки, 11:00;
- вітрильний спорт, дінгі, жінки, 15:43;
- стрибки у воду, жінки, платформа 10 м, 16:00;
- вітрильний спорт, дінгі, чоловіки, 16:43;
- скейтбордінг, парк, жінки, 18:30;
- греко-римська боротьба, до 60 кг, чоловіки, 19:15;
- греко-римська боротьба, до 130 кг, чоловіки, 19:15;
- вільна боротьба, до 68 кг, жінки, 19:15;
- легка атлетика, метання молота, жінки, 20:57;
- велоспорт, трек, командний спринт, чоловіки, 21:10;
- легка атлетика, стрибки у довжину, чоловіки, 21:15;
- легка атлетика, біг, 1500 м, чоловіки, 21:50;
- легка атлетика, біг із перешкодами, 3000 м, 22:14;
- легка атлетика, біг, 200 м, жінки, 22:40.
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