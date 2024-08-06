Где смотреть одиннадцатый день Олимпиады-2024 и какие медальные соревнования пройдут 6 августа

Борец Оксана Ливач. Фото: ukrwrestling.com.ua

В субботу, 6 августа состоится одиннадцатый день Олимпийских игр в Париже. Украинцы будут соревноваться в четырех видах спорта: гребля на байдарках и каноэ, скалолазание, борьба, легкая атлетика.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Медальные соревнования 6 августа

Во вторник, 6 августа, состоятся финалы по легкой атлетике. Мужчины будут соревноваться в прыжках в длину и беге на полтора километра, а женщины поборются за награды в метании молота, беге с препятствиями на длинную дистанцию и в беге на 200 метров.

Расписание соревнований:

конный спорт, индивидуальные прыжки, 11:00;

парусный спорт, динги, женщины, 15:43;

прыжки в воду, женщины, платформа 10 м, 16 часов;

парусный спорт, динги, мужчины, 16:43;

скейтбординг, парк, женщины, 18:30;

греко-римская борьба, до 60 кг, мужчины, 19:15;

греко-римская борьба, до 130 кг, мужчины, 19:15;

свободная борьба, до 68 кг, женщины, 19:15;

легкая атлетика, метание молота, женщины, 20:57;

велоспорт, трек, командный спринт, мужчины, 21:10;

легкая атлетика, прыжки в длину, мужчины, 21:15;

легкая атлетика, бег, 1500м, мужчины, 21:50;

легкая атлетика, бег с препятствиями, 3000м, 22:14;

легкая атлетика, бег, 200м, женщины, 22:40.

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