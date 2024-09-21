Джексон та Палмер стали героями матчу Челсі проти Вест Гема

Одноклубник Мудрика справив фурор святкування голу в АПЛ — що зробив Джексон
Лондонський "Челсі" продовжує покращувати становище в англійській Прем'єр-лізі. У рамках п'ятого туру команда Енцо Марески обіграла "Вест Гем".
Ніколас Джексон оформив дубль у ворота "молотобійців", повідомляє портал Новини.LIVE.
У п'ятому турі АПЛ "Вест Гем" прийняв "Челсі". Форвард Ніколас Джексон забив два голи вже на 18-й хвилині. Він відсвяткував своє досягнення танцем у стилі американського виконавця Майкла Джексона.
Третій м'яч "Челсі" у цьому поєдинку забив Коул Палмер. Після матчу Джексон подарував свою футболку вболівальникам, які билися за неї на трибуні стадіону.
Мудрик знову провів матч у запасі
Український вінгер "Челсі" у другому турі АПЛ поспіль не вийшов на поле. При цьому сині анонсували поєдинок фотографією татуювання Мудрика. Іншого впливу на поєдинок Михайло не вплинув.
За підсумками п'яти турів "Челсі" посідає друге місце у турнірній таблиці. Наступний поєдинок "сині" зіграють у вівторок, 24 вересня, у рамках третього раунду Кубка англійської ліги проти "Барроу".
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