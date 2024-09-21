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Одноклубник Мудрика справив фурор святкування голу в АПЛ — що зробив Джексон

21 вересня 2024 17:26
Сергій Романчук - Редактор
Джексон та Палмер стали героями матчу Челсі проти Вест Гема
Ніколас Джексон під час матчу. Фото: instagram.com/chelseafc/
Сергій Романчук - Редактор

Лондонський "Челсі" продовжує покращувати становище в англійській Прем'єр-лізі. У рамках п'ятого туру команда Енцо Марески обіграла "Вест Гем".

Ніколас Джексон оформив дубль у ворота "молотобійців", повідомляє портал Новини.LIVE.

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У п'ятому турі АПЛ "Вест Гем" прийняв "Челсі". Форвард Ніколас Джексон забив два голи вже на 18-й хвилині. Він відсвяткував своє досягнення танцем у стилі американського виконавця Майкла Джексона.

Ніколас Джексон і Коул Палмер
Ніколас Джексон та Коул Палмер святкують перемогу. Фото: instagram.com/chelseafc/

Третій м'яч "Челсі" у цьому поєдинку забив Коул Палмер. Після матчу Джексон подарував свою футболку вболівальникам, які билися за неї на трибуні стадіону.

Мудрик знову провів матч у запасі

Український вінгер "Челсі" у другому турі АПЛ поспіль не вийшов на поле. При цьому сині анонсували поєдинок фотографією татуювання Мудрика. Іншого впливу на поєдинок Михайло не вплинув.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик на промо "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

За підсумками п'яти турів "Челсі" посідає друге місце у турнірній таблиці. Наступний поєдинок "сині" зіграють у вівторок, 24 вересня, у рамках третього раунду Кубка англійської ліги проти "Барроу".

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спорт футбол Михайло Мудрик Челсі АПЛ

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