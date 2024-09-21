Джексон та Палмер стали героями матчу Челсі проти Вест Гема

Ніколас Джексон під час матчу. Фото: instagram.com/chelseafc/

Лондонський "Челсі" продовжує покращувати становище в англійській Прем'єр-лізі. У рамках п'ятого туру команда Енцо Марески обіграла "Вест Гем".

Ніколас Джексон оформив дубль у ворота "молотобійців", повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У п'ятому турі АПЛ "Вест Гем" прийняв "Челсі". Форвард Ніколас Джексон забив два голи вже на 18-й хвилині. Він відсвяткував своє досягнення танцем у стилі американського виконавця Майкла Джексона.

Ніколас Джексон та Коул Палмер святкують перемогу. Фото: instagram.com/chelseafc/

Третій м'яч "Челсі" у цьому поєдинку забив Коул Палмер. Після матчу Джексон подарував свою футболку вболівальникам, які билися за неї на трибуні стадіону.

Мудрик знову провів матч у запасі

Український вінгер "Челсі" у другому турі АПЛ поспіль не вийшов на поле. При цьому сині анонсували поєдинок фотографією татуювання Мудрика. Іншого впливу на поєдинок Михайло не вплинув.

Михайло Мудрик на промо "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

За підсумками п'яти турів "Челсі" посідає друге місце у турнірній таблиці. Наступний поєдинок "сині" зіграють у вівторок, 24 вересня, у рамках третього раунду Кубка англійської ліги проти "Барроу".

Нагадаємо, Шовковський розкритикував одного з новачків "Динамо" — про кого йдеться.

Суркіса оштрафували за бійку із "Шахтарем" — що відомо.

Довбик заспокоїв уболівальників "Роми" лише трьома фразами — що сказав форвард.

Доля Луніна в Іспанії вже вирішена — що чекає на українця.

Магучіх хотіла піти зі спорту заради музичної кар'єри — сестра чемпіонки вперше розкрила правду.