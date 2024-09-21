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Одноклубник Мудрика произвел фурор празднование гола в АПЛ — что сделал Джексон

21 сентября 2024 17:26
Сергей Романчук - Редактор
Джексон и Палмер стали героями матча Челси против Вест Хэма
Николас Джексон во время матча. Фото: instagram.com/chelseafc/
Сергей Романчук - Редактор

Лондонский "Челси" продолжает улучшать положение в английской Премьер-лиге. В рамках пятого тура команда Энцо Марески обыграла "Вест Хэм".

Николас Джексон оформил дубль в ворота "молотобойцев", сообщает портал Новини.LIVE.

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В пятом туре АПЛ "Вест Хэм" принял "Челси". Форвард Николас Джексон забил два гола уже к 18-й минуте. Он отпраздновал свое достижение танцем в стиле американского исполнителя Майкла Джексона. 

Николас Джексон и Коул Палмер
Николас Джексон и Коул Палмер празднуют победу. Фото: instagram.com/chelseafc/

Третий мяч "Челси" в этом поединке забил Коул Палмер. После матча Джексон подарил свою футболку болельщикам, которые подрались за нее на трибуне стадиона. 

Мудрик снова провел матч в запасе

Украинский вингер "Челси" во втором туре АПЛ подряд не вышел на поле. При этом "синие" анонсировали поединок фотографией татуировки Мудрика. Другого влияния на поединок Михаил не оказал. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик на промо "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

По итогам пяти туров "Челси" занимает второе место в турнирной таблице. Следующий поединок "синие" сыграют во вторник, 24 сентября, в рамках третьего раунда Кубка английской лиги против "Барроу". 

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