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Одразу три гравці залишили Чорноморець — що відомо

5 червня 2024 10:06
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Три гравці "Чорноморця" залишать клуб
Гравці клубу Чорноморець. Фото: ФК Чорноморець
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Одеський футбольний клуб "Чорноморець" оголосив, що припиняє співпрацю із трьома футболістами. За клуб більше не виступатимуть голкіпер Олег Білик, захисник Ілля Ухань та півзахисник Данило Голуб.

Про це повідомляє пресслубжа клубу

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Сторони вирішили достроково розірвати контракти. Відомо, що Білик приєднався до "Чорноморця" в липнні 2023 року. Його угода була розрахована до літа наступного року. В минулому сезоні він зіграв у двох матчах.

Договір Уханя повинен був закінчитись в червні 2026 року. Він зіграв один матч за клуб.

20-річний Голуб вийшов на поле у семи матчах. Його контракт був розрахований до грудня 2025 року. 

В цьому сезоні "Чорноморець" фінішував на двадцятрому місці в УПЛ.

Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топклуб. 

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Україна
спорт
Чорноморець
футбол

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