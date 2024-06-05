Три игрока "Черноморца" покинут клуб

Сразу три игрока покинули Черноморец — что известно
Одесский футбольный клуб "Черноморец" объявил, что прекращает сотрудничество с тремя футболистами. За клуб больше не выступят голкипер Олег Билык, защитник Илья Ухань и полузащитник Данило Голуб.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Детали об уходе игроков из клуба
Стороны решили досрочно расторгнуть контракты. Известно, что Билык присоединился к "Черноморцу" в июле 2023 года. Его соглашение было рассчитано до лета следующего года. В минувшем сезоне он сыграл в двух матчах.
Договор Уханя должен был завершиться в июне 2026 года. Он сыграл один матч за клуб.
20-летний Голуб вышел на поле в семи матчах. Его контракт был рассчитан до декабря 2025 года.
В этом сезоне "Черноморец" финишировал на 20-м месте в УПЛ.
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