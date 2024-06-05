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Сразу три игрока покинули Черноморец — что известно

5 июня 2024 10:06
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Три игрока "Черноморца" покинут клуб
Игроки клуба Черноморец. Фото: ФК Черноморец
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Одесский футбольный клуб "Черноморец" объявил, что прекращает сотрудничество с тремя футболистами. За клуб больше не выступят голкипер Олег Билык, защитник Илья Ухань и полузащитник Данило Голуб. 

Об этом сообщает пресс-служба клуба

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Стороны решили досрочно расторгнуть контракты. Известно, что Билык присоединился к "Черноморцу" в июле 2023 года. Его соглашение было рассчитано до лета следующего года. В минувшем сезоне он сыграл в двух матчах.

Договор Уханя должен был завершиться в июне 2026 года. Он сыграл один матч за клуб.

20-летний Голуб вышел на поле в семи матчах. Его контракт был рассчитан до декабря 2025 года.

В этом сезоне "Черноморец" финишировал на 20-м месте в УПЛ.

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Украина
спорт
Черноморец
футбол

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