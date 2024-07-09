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Офіційно — Бабич знову очолив одеський Чорноморець

9 липня 2024 16:58
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Агабекян Карен
редактор
Олександр Бабич став новим головним тренером одеського Чорноморця
Головний тренер "Чорноморця" Олександр Бабич. Фото: ФК "Фратрія"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Одеський "Чорноморець" після відходу головного тренера Романа Григорчука залишався без наставника. До сезону команду готував тренерський склад дубля.

Клуб на офіційних сторінках у соцмережах оголосив про призначення нового головного тренера.

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В одеському клубі повідомили, що новим головним тренером став Олександр Бабіч.

"Керівництво клубу досягло домовленості з фахівцем", — заявили в "Чорноморці".

На цю мить Бабич перебуває за кордоном і після повернення підпише контракт і буде представлений уболівальникам та команді.

Бабич виступав у "Чорноморці" як футболіст з 2009 по 2012 роки, а з 2012 по 2017 рік працював у клубі на тренерських посадах.

З 2017 по 2020 р. працював у "Маріуполі", потім сезон у "Кривбасі". 2022-го Бабич поїхав до Болгарії, де тренував "Фратрію" та "Пірін".

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Одеса футбол Чорноморець УПЛ

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