Александр Бабич стал новым главным тренером одесского Черноморца

Официально — Бабич снова возглавил одесский Черноморец
Одесский "Черноморец" после ухода главного тренера Романа Григорчука оставался без наставника. К сезону команду готовил тренерский состав дубля.
Клуб на официальных страницах в соцсетях объявил о назначении нового главного тренера.
Кто возглавил проблемный "Черноморец"
В одесском клубе сообщили, что новым главным тренером стал Александр Бабич.
"Руководство клуба достигло договоренности со специалистом", — заявили в "Черноморце".
На текущий момент Бабич находится за рубежом и по возвращении подпишет контракт и будет представлен болельщикам и команде.
Бабич выступал в "Черноморце" как футболист с 2009 по 2012 гол, а с 2012 по 2017-й года работал в клубе на тренерских должностях.
С 2017 по 2020 гг. работал в "Мариуполе", затем сезон в "Кривбассе". В 2022-м Бабич уехал в Болгарию, где тренировал "Фратрию" и "Пирин".
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