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Официально — Бабич снова возглавил одесский Черноморец

9 июля 2024 16:58
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Агабекян Карен
редактор
Александр Бабич стал новым главным тренером одесского Черноморца
Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич. Фото: ФК "Фратрия"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Одесский "Черноморец" после ухода главного тренера Романа Григорчука оставался без наставника. К сезону команду готовил тренерский состав дубля.

Клуб на официальных страницах в соцсетях объявил о назначении нового главного тренера.

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В одесском клубе сообщили, что новым главным тренером стал Александр Бабич.

"Руководство клуба достигло договоренности со специалистом", — заявили в "Черноморце".

На текущий момент Бабич находится за рубежом и по возвращении подпишет контракт и будет представлен болельщикам и команде.

Бабич выступал в "Черноморце" как футболист с 2009 по 2012 гол, а с 2012 по 2017-й года работал в клубе на тренерских должностях.

С 2017 по 2020 гг. работал в "Мариуполе", затем сезон в "Кривбассе". В 2022-м Бабич уехал в Болгарию, где тренировал "Фратрию" и "Пирин".

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Одесса футбол Черноморец УПЛ

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