Оголошено двобій Джошуа проти Нганну

Постер бою Джошуа — Нганну. Фото: Boxing on TNT Sports

Шейхи із Саудівської Аравії організували ще один гучний поєдинок. У ньому колишній чемпіон світу з боксу в рамках суперважкої ваги Ентоні Джошуа зустрінеться з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Про це в соцмережах повідомив промоутер Джошуа Едді Хірн.

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Що відомо про поєдинок Джошуа — Нганну

За словами Хірна, подробиці про поєдинок розкриють 15 січня на пресконференції у Лондоні. При цьому важливо розуміти, що угода завершена і бій відбудеться.

"Угода завершена! Бій в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Пресконференція 15 січня в Лондоні. Подробиці скоро", — написав Хірн.

Ймовірно, що поєдинок відбудеться 8 березня.

Нганну в 2023 році дебютував у боксі поєдинком із чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі. Френсіс дав чудовий бій і навіть відправив чемпіона до нокдауну, але судді не віддали йому перемоги. Дискусії про справедливість рішення точаться досі.

Джошуа 23 грудня в Ер-Ріяді достроково переміг Отто Валліна. Швед також став відомим тим, що програв Ф'юрі, але дав йому дуже конкурентний бій. Однак для Ентоні цей опонент виявився дуже легким.

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