Оглашен поединок Джошуа против Нганну

Постер боя Джошуа — Нганну. Фото: Boxing on TNT Sports

Шейхи из Саудовской Аравии организовали еще один громкий поединок. В нем бывший чемпион мира по боксу в рамках супертяжелого веса Энтони Джошуа встретится с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Об этом с соцсетях сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

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Что известно о поединке Джошуа — Нганну

По словам Хирна, подробности о поединке раскроют 15 января на пресс-конференции в Лондоне. При этом важно понимать, что сделка завершена и бой состоится.

"Сделка завершена! Бой в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Пресс-конференция 15-го января в Лондоне. Подробности скоро", — написал Хирн.

Вероятно, что поединок пройдет 8 марта.

Нганну в 2023 году дебютировал в боксе поединком с чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Фрэнсис дал отличный бой и даже отправил чемпиона в нокдаун, но судьи не отдали ему победы. Дискуссии о справедливости решения идут до сих пор.

Джошуа 23 декабря в Эр-Рияде досрочно победил Отто Валлина. Швед также стал известен тем, что проиграл Фьюри, но дал ему очень конкурентный бой. Однако для Энтони этот оппонент оказался очень легким.

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