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Олександр Усик вийшов на ринг — українець готовий до бою з Тайсоном Ф'юрі

19 травня 2024 01:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Олександр Усик вийшов на ринг — українець готовий до бою з Тайсоном Ф'юрі
Олександр Усик виходить на ринг. Фото: скриншот Megogo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Починається "бій сторіччя", в якому Олександр Усик зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі. Вперше за 25 років спортсмени вирішать, хто стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Український спортсмен уже вийшов на ринг арени в Ер-Ріяді, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Олександр Усик вийшов на ринг арени у Саудівській Аравії під композицію, яка стала його гімном. Над рингом звучала пісня "Браття" у виконанні Василя Жадана.

До бою Усик — Ф'юрі залишилися лічені секунди

Український боксер одягнув історичний костюм, який у минулому носили Гетьмани. Він був дуже зосереджений. Усик увійшов у ринг, став у кутку навколішки й помолився. Він не дивився на людей довкола.

Після цього на ринг вийшов британець Тайсон Ф'юрі. Ключовою музичною композицією Циганського короля стала пісня Бонні Тайлер "Holding Out for a Hero".

Нагадаємо, Циганков отримає пропозицію від топклубу — "Жирона" готується до трансферу.

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спорт
Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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