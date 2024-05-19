Олександр Усик вийшов на ринг — українець готовий до бою з Тайсоном Ф'юрі

Олександр Усик виходить на ринг. Фото: скриншот Megogo

Починається "бій сторіччя", в якому Олександр Усик зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі. Вперше за 25 років спортсмени вирішать, хто стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Український спортсмен уже вийшов на ринг арени в Ер-Ріяді, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олександр Усик вийшов на ринг арени у Саудівській Аравії під композицію, яка стала його гімном. Над рингом звучала пісня "Браття" у виконанні Василя Жадана.

До бою Усик — Ф'юрі залишилися лічені секунди

Український боксер одягнув історичний костюм, який у минулому носили Гетьмани. Він був дуже зосереджений. Усик увійшов у ринг, став у кутку навколішки й помолився. Він не дивився на людей довкола.

Після цього на ринг вийшов британець Тайсон Ф'юрі. Ключовою музичною композицією Циганського короля стала пісня Бонні Тайлер "Holding Out for a Hero".

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