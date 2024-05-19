Александр Усик вышел на ринг — украинец готов к бою с Тайсоном Фьюри
Начинается "бой столетия", в котором Александр Усик встретится с Тайсоном Фьюри. Впервые за 25 лет спортсмены решат, кто станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.
Украинский спортсмен уже вышел на ринг арены в Эр-Рияде, сообщает портал Новини.LIVE.
Александр Усик вышел на ринг арены в Саудовской Аравии под композицию, которая стала его гимном. Над рингом звучала песня "Братья" в исполнении Василия Жадана.
До боя Усик — Фьюри остались считанные секунды
Украинский боксер одел исторический костюм, какие в прошлом носили Гетьманы. Он был предельно сосредоточен. Усик вошел в ринг, встал в углу на колени и помолился. Он не смотрел на людей вокруг.
После этого на ринг вышел британец Тайсон Фьюри. Ключевой музыкальной композицией "Цыганского короля" стала песня Бонни Тайлер "Holding Out for a Hero".
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