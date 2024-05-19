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Александр Усик вышел на ринг — украинец готов к бою с Тайсоном Фьюри

19 мая 2024 01:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Александр Усик вышел на ринг — украинец готов к бою с Тайсоном Фьюри
Александр Усик выходит на ринг. Фото: скриншот Megogo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Начинается "бой столетия", в котором Александр Усик встретится с Тайсоном Фьюри. Впервые за 25 лет спортсмены решат, кто станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. 

Украинский спортсмен уже вышел на ринг арены в Эр-Рияде, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Александр Усик вышел на ринг арены в Саудовской Аравии под композицию, которая стала его гимном. Над рингом звучала песня "Братья" в исполнении Василия Жадана. 

До боя Усик — Фьюри остались считанные секунды 

Украинский боксер одел исторический костюм, какие в прошлом носили Гетьманы. Он был предельно сосредоточен. Усик вошел в ринг, встал в углу на колени и помолился. Он не смотрел на людей вокруг. 

После этого на ринг вышел британец Тайсон Фьюри. Ключевой музыкальной композицией "Цыганского короля" стала песня Бонни Тайлер "Holding Out for a Hero". 

Напомним, Цыганков получит предложение от топ-клуба — "Жирона" готовится к трансферу.

Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ. 

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спорт
Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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