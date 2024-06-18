Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Олександрія невдовзі оголосить трансфер форварда Дніпра-1 arrow

Олександрія невдовзі оголосить трансфер форварда Дніпра-1

18 червня 2024 17:32
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Олександр Філіппов перейшов із Дніпра-1 до Олександрії до Руслана Ротаня
Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Олександрія" перед стартом нового сезону підсилюється. Команда отримала кваліфікованого та досвідченого форварда.

За інформацією ТаТоТаке, мова йде про форварда "Дніпра-1" Олександра Філіпова.

Читайте також:

"Олександрія" підписала Філіпова

За інформацією джерела, один із лідерів "Дніпра-1" минулого сезону найближчим часом буде представлений гравцем "Олександрії".

Наразі відомо, що Філіпов підписав контракт з "Олександрією" до літа 2026 року.

Минулого сезону Філіппов через травму провів лише 23 матчі за "Дніпро-1". При цьому футболіст відзначився 9 м’ячами. Його колишній клуб заняв четверте місце в УПЛ.

Александр Филиппов
Олександр Філіпов. Фото: "Дніпро-1"

Зазначимо, що "Дніпро-1" влітку планує розпродаж футболістів. Команда втратила лідерів, серед яких Олексій Гуцуляк, який перейшов у житомирське "Полісся", та Олексій Піхальонок, якого купило "Динамо". Також команда може втратить Олександра Сватка, Богдана Лєднєва, Руслана Бабенко та Дениса Мірошниченка.

Нагадаємо, "Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії. 

Поразка України від Румунії подарувала багато цікавих мемів — фото. 

Футболісти збірної України виставили Реброва з роздягальні після поразки від Румунії. 

Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.

футбол
Руслан Ротань
УПЛ
Олександрія
Футбол трансфери

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор