Олександр Філіппов перейшов із Дніпра-1 до Олександрії до Руслана Ротаня

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

"Олександрія" перед стартом нового сезону підсилюється. Команда отримала кваліфікованого та досвідченого форварда.

За інформацією ТаТоТаке, мова йде про форварда "Дніпра-1" Олександра Філіпова.

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"Олександрія" підписала Філіпова

За інформацією джерела, один із лідерів "Дніпра-1" минулого сезону найближчим часом буде представлений гравцем "Олександрії".

Наразі відомо, що Філіпов підписав контракт з "Олександрією" до літа 2026 року.

Минулого сезону Філіппов через травму провів лише 23 матчі за "Дніпро-1". При цьому футболіст відзначився 9 м’ячами. Його колишній клуб заняв четверте місце в УПЛ.

Олександр Філіпов. Фото: "Дніпро-1"

Зазначимо, що "Дніпро-1" влітку планує розпродаж футболістів. Команда втратила лідерів, серед яких Олексій Гуцуляк, який перейшов у житомирське "Полісся", та Олексій Піхальонок, якого купило "Динамо". Також команда може втратить Олександра Сватка, Богдана Лєднєва, Руслана Бабенко та Дениса Мірошниченка.

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