Олексій Гуцуляк став гравцем Полісся - деталі трансферу

Полісся офіційно оголосило про трансфер гравця Дніпро-1
Український футболіст Олексій Гуцуляк перейшов до житомирського клубу "Полісся". Контракт гравця розрахований на два роки.
Про це повідомляє ФК "Полісся" на своїх сторінках у соцмережах.
Трансфер Гуцуляка
Півзахисник Олексій Гуцуляк перейшов до житомирського клубу — його контракт розраховано на два роки.
Раніше спортивний журналіст Володимир Звєров повідомляв, що "Полісся" заплатило за гравця 600 тисяч євро.
Відомо, що у минулому сезоні Гуцуляк провів 32 матчі за "Дніпро-1" та відзначився 9 голами. Крім цього, він дебютував за збірну України у півфінальному матчі плей-офф кваліфікації до Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.
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