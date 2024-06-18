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Полісся офіційно оголосило про трансфер гравця Дніпро-1

18 червня 2024 16:34
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Олексій Гуцуляк став гравцем Полісся - деталі трансферу
Олексій Гуцуляк. Фото: ФК Полісся
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Український футболіст Олексій Гуцуляк перейшов до житомирського клубу "Полісся". Контракт гравця розрахований на два роки. 

Про це повідомляє ФК "Полісся" на своїх сторінках у соцмережах. 

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Трансфер Гуцуляка

Півзахисник Олексій Гуцуляк перейшов до житомирського клубу — його контракт розраховано на два роки. 

Раніше спортивний журналіст Володимир Звєров повідомляв, що "Полісся" заплатило за гравця 600 тисяч євро. 

Відомо, що у минулому сезоні Гуцуляк провів 32 матчі за "Дніпро-1" та відзначився 9 голами. Крім цього, він дебютував за збірну України у півфінальному матчі плей-офф кваліфікації до Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

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Полісся
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Футбол трансфери

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