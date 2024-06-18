Алексей Гуцуляк стал игроком Полесья – детали трансфера

Алексей Гуцуляк. Фото: ФК Полесье

Украинский футболист Алексей Гуцуляк перешел в житомирский клуб "Полесье". Контракт игрока рассчитан на два года.

Об этом сообщает ФК "Полесье" на своих страницах в соцсетях.

Читайте также:

Трансфер Гуцуляка

Полузащитник Алексей Гуцуляк перешел в житомирский клуб — его контракт рассчитан на два года.

Ранее спортивный журналист Владимир Зверов сообщал, что "Полесье" заплатило за игрока 600 тысяч евро.

Известно, что в прошлом сезоне Гуцуляк провел 32 матча за "Днепр-1" и отличился 9-ю голами. Кроме того, он дебютировал за сборную Украины в полуфинальном матче плей-офф квалификации к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Напомним, "Бенфика" изменила цену на Трубина и намерена продать украинца.

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии.

Поражение Украины от Румынии подарило множество интересных мемов — фото.

Футболисты сборной Украины выставили Реброва из раздевалки после поражения от Румынии.

Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.