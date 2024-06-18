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Александрия вскоре объявит о трансфере форварда Днепра-1

18 июня 2024 17:32
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Александр Филиппов перешел из Днепра-1 в Александрию к Руслану Ротаню
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань. Фото: "Александрия"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Александрия" перед стартом нового сезона усиливается. Команда получила квалифицированного и опытного нападающего.

По информации ТаТоТаке, речь идет о форварде "Днепра-1" Александре Филиппове.

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"Александрия" подписала Филиппова

По информации источника, один из лидеров "Днепра-1" в прошлом сезоне в ближайшее время будет представлен игроком "Александрии".

Известно, что Филиппов подписал контракт с "Александрией" до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Филиппов из-за травмы провел всего 23 матча за "Днепр-1". При этом футболист отличился девятью мячами. Его бывший клуб занял четвертое место в УПЛ.

Александр Филиппов
Александр Филиппов. Фото: "Днепр-1"

Отметим, что "Днепр-1" летом планирует распродажу футболистов. Команда потеряла лидеров, среди которых Алексей Гуцуляк, перешедший в житомирское "Полесье", и Алексей Пихаленок, купленный "Динамо". Также клуб может потерять Александра Сватка, Богдана Леднева, Руслана Бабенко и Дениса Мирошниченко.

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