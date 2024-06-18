Александр Филиппов перешел из Днепра-1 в Александрию к Руслану Ротаню

Александрия вскоре объявит о трансфере форварда Днепра-1
"Александрия" перед стартом нового сезона усиливается. Команда получила квалифицированного и опытного нападающего.
По информации ТаТоТаке, речь идет о форварде "Днепра-1" Александре Филиппове.
"Александрия" подписала Филиппова
По информации источника, один из лидеров "Днепра-1" в прошлом сезоне в ближайшее время будет представлен игроком "Александрии".
Известно, что Филиппов подписал контракт с "Александрией" до лета 2026 года.
В прошлом сезоне Филиппов из-за травмы провел всего 23 матча за "Днепр-1". При этом футболист отличился девятью мячами. Его бывший клуб занял четвертое место в УПЛ.
Отметим, что "Днепр-1" летом планирует распродажу футболистов. Команда потеряла лидеров, среди которых Алексей Гуцуляк, перешедший в житомирское "Полесье", и Алексей Пихаленок, купленный "Динамо". Также клуб может потерять Александра Сватка, Богдана Леднева, Руслана Бабенко и Дениса Мирошниченко.
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