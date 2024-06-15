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Олександрія підписала футболіста Динамо

15 червня 2024 10:42
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Агабекян Карен
редактор
Олександрія підписала хорватського гравця Динамо Загреб
Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Перед початком підготовки до нового сезону УПЛ українські клуби продовжують посилювати свої склади. Не пройшла повз трансфери й "Олександрія".

Команда Руслана Ротаня посилить свою атакувальну лінію легіонером, повідомив YouTube-канал "Камон, Плей!".

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Кого підписала Олександрія

За інформацією джерела, "Олександрія" взяла в оренду хорватського вінгера "Динамо" Загреб Івана Сараніча.

Наразі відомо, що йдеться про річну оренду з правом викупу.

Минулого сезону 21-річний вінгер виступав в оренді в "Дугопольє" в другій за статусом лізі Хорватії.

За "Дугопольє" гравець виходив у 29 матчах, де забив шість голів та віддав два асисти.

Наразі невідомо про інші трансферні плани "Олександрії". Можна відзначити, що з оренди у "Чорноморець" повернеться Артур Авагімян. Також клуб створив ФК "Олександрія-2", у складі якої в Другій лізі виступатимуть вихованці академії та гравці, які не підійшли Ротаню.

Нагадаємо, Трубін перейде в "Інтер" — клуби ведуть переговори. 

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