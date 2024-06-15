Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Александрия подписала футболиста "Динамо" arrow

Александрия подписала футболиста "Динамо"

15 июня 2024 10:42
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Александрия подписала хорватского игрока Динамо Загреб
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань. Фото: "Александрия"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Перед началом подготовки к новому сезону УПЛ украинские клубы продолжают усиливать свои составы. Не прошла мимо трансферов и "Александрия".

Команда Руслана Ротаня усилит свою атакующую линию легионером, сообщил YouTube-канал "Камон, Плей!".

Читайте также:

Кого подписала Александрия

По информации источника, "Александрия" взяла в аренду хорватского вингера "Динамо" Загреб Ивана Саранича.

Известно, что речь идет о годовой аренде с правом выкупа.

В прошлом сезоне 21-летний вингер выступал в аренде у "Дугополье" во второй по статусу лиге Хорватии.

За "Дугополье" игрок выходил в 29 матчах, где забил шесть голов и отдал два ассиста.

Пока не известно о других трансферных планах "Александрии". Можно отметить, что из аренды в "Черноморец" вернется Артур Авагимян. Также клуб создал ФК "Александрия-2", в составе которой во Второй лиге выступят воспитанники академии и игроки, не подошедшие Ротаню.

Напомним, Трубин перейдет в "Интер" — клубы ведут переговоры.

Салах не поедет в Саудовскую Аравию — форвард готовится к новому трансферу.

Маркевич посоветовал Довбику идеальный клуб для продолжения карьеры.

Лунин готовится к трансферу — "Реал" нашел замену украинцу.

Суркис улучшил предложение для "Зари" — "Динамо" хочет подписать звезду УПЛ.

футбол
Динамо
УПЛ
Александрия
Футбол трансферы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

14 июня 2024

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос