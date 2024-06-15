Александрия подписала хорватского игрока Динамо Загреб

Александрия подписала футболиста "Динамо"
Перед началом подготовки к новому сезону УПЛ украинские клубы продолжают усиливать свои составы. Не прошла мимо трансферов и "Александрия".
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Кого подписала Александрия
По информации источника, "Александрия" взяла в аренду хорватского вингера "Динамо" Загреб Ивана Саранича.
Известно, что речь идет о годовой аренде с правом выкупа.
В прошлом сезоне 21-летний вингер выступал в аренде у "Дугополье" во второй по статусу лиге Хорватии.
За "Дугополье" игрок выходил в 29 матчах, где забил шесть голов и отдал два ассиста.
Пока не известно о других трансферных планах "Александрии". Можно отметить, что из аренды в "Черноморец" вернется Артур Авагимян. Также клуб создал ФК "Александрия-2", в составе которой во Второй лиге выступят воспитанники академии и игроки, не подошедшие Ротаню.
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