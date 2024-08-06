Олімпіада-2024 — відсутність росіян вплине на тхеквондо, заявив глава World Taekwondo

Олімпіада-2024 — глава World Taekwondo зробив неочікувану заяву через відсутність росіян
Глава Всесвітньої федерації з тхеквондо (World Taekwondo) Чунг-Вон Чоу заявив, що відсутність російських спортсменів з цього виду спорту на Олімпіаді-2024, зробить тхеквондо ще більш непередбачуваним.
Про це в понеділок, 5 серпня, пише агентство Reuters.
Що мав на увазі глава WT
Видання пише, що у 2021 році на іграх у Токіо росіяни Максим Храмцов (напівсередня вага) та Владислав Ларін (важка вага) обидва виграли золото, а також мали право виступати під нейтральним прапором.
Однак жоден з них не увійшов до остаточного списку спортсменів від Міжнародного олімпійського комітету (МОК), запрошених для участі у нейтральних змаганнях в Парижі.
На запитання в інтерв'ю, чи робить це вид спорту, який і так вважається одним із найвідкритіших, ще більш непередбачуваним, Чоу відповів, що "так".
"Так, це правда... Тому що ці два спортсмени, особливо два російські спортсмени, справді талановиті у своїх вагових категоріях", — сказав Чоу.
Він додав, що відсутність росіян є розчаруванням як для них самих, так і для World Taekwondo.
"Ми думаємо, що вони не військові, тому їм слід брати участь як спортсменам", — резюмував глава WT.
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