Олімпіада-2024 — відсутність росіян вплине на тхеквондо, заявив глава World Taekwondo

Глава Всесвітньої федерації з тхеквондо Чунг-Вон Чоу. Фото: World Taekwondo

Глава Всесвітньої федерації з тхеквондо (World Taekwondo) Чунг-Вон Чоу заявив, що відсутність російських спортсменів з цього виду спорту на Олімпіаді-2024, зробить тхеквондо ще більш непередбачуваним.

Про це в понеділок, 5 серпня, пише агентство Reuters.

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Видання пише, що у 2021 році на іграх у Токіо росіяни Максим Храмцов (напівсередня вага) та Владислав Ларін (важка вага) обидва виграли золото, а також мали право виступати під нейтральним прапором.

Однак жоден з них не увійшов до остаточного списку спортсменів від Міжнародного олімпійського комітету (МОК), запрошених для участі у нейтральних змаганнях в Парижі.

На запитання в інтерв'ю, чи робить це вид спорту, який і так вважається одним із найвідкритіших, ще більш непередбачуваним, Чоу відповів, що "так".

"Так, це правда... Тому що ці два спортсмени, особливо два російські спортсмени, справді талановиті у своїх вагових категоріях", — сказав Чоу.

Він додав, що відсутність росіян є розчаруванням як для них самих, так і для World Taekwondo.

"Ми думаємо, що вони не військові, тому їм слід брати участь як спортсменам", — резюмував глава WT.

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