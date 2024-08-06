Олимпиада-2024 — отсутствие россиян повлияет на тхэквондо, заявил глава World Taekwondo

Глава Всемирной федерации по тхэквондо Чунг-Вон Чоу. Фото: World Taekwondo

Глава Всемирной федерации по тхэквондо (World Taekwondo) Чунг-Вон Чоу заявил, что отсутствие российских спортсменов по этому виду спорта на Олимпиаде-2024 сделает тхэквондо еще более непредсказуемым.

Об этом в понедельник, 5 августа, пишет агентство Reuters.

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Издание пишет, что в 2021 году на играх в Токио россияне Максим Храмцов (полусредний вес) и Владислав Ларин (тяжелый вес) выиграли золото, а также имели право выступать под нейтральным флагом.

Однако ни один из них не вошел в окончательный список спортсменов от Международного олимпийского комитета (МОК), приглашенных для участия в нейтральных соревнованиях в Париже.

На вопрос в интервью, делает ли это вид спорта, который и так считается одним из самых открытых, еще более непредсказуемым, Чоу ответил, что "да".

"Да, это правда... Потому что эти два спортсмена, особенно два российских спортсмена, действительно талантливы в своих весовых категориях", — сказал Чоу.

Он добавил, что отсутствие россиян является большим разочарованиям как для них самих, так и для World Taekwondo.

"Мы думаем, что они не военные, поэтому им следует участвовать как спортсменам", — резюмировал глава WT.

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