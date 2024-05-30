Чоловік Світоліної розповів про плани на свої п'яті Олімпійські ігри
Чоловік першої ракетки України Еліни Світоліної француз Гаель Монфіс поїде на свої п'яті Олімпійські ігри. На цей раз їх приймає батьківщина тенісиста.
Монфіс в інтерв'ю ITF розповіді про свою підготовку та плани на Олімпіаду в Парижі.
Монфіс на Олімпійських іграх-2008 у Пекіні та на ОІ-2016 у Ріо-Де-Жанейро дійшов до чвертьфіналів, що стало найкращим його результатом на Олімпіадах.
Монфіс про плани на Олімпійські ігри
Гаель розповів, що для нього виступ на ОІ-2024 стане великим привілеєм, оскільки це його п'ята Олімпіада та четверта, де він виступить. 2012-го року в Лондоні француз планував зіграти, але отримав травму.
Монфіс наголосив, що не так багато гравців можуть похвалитися участю у п'яти Олімпіадах, що робить майбутній турнір для нього особливим.
Також Гаель зазначив, що Олімпійські ігри не проводились у Франції вже 100 років.
"Це унікальна можливість, яка випадає раз на сторіччя. Грати на кортах Ролан Гаррос до двох виграних сетів — це щось особливе. Я поставив собі за мету виступити на Олімпіаді в Парижі-2024 і тепер, коли майже біля мети, просто схрещую пальці", — сказав Монфіс.
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