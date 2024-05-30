Чоловік Світоліної розповів про плани на свої п'яті Олімпійські ігри

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс. Фото: instagram.com/iamgaelmonfils

Чоловік першої ракетки України Еліни Світоліної француз Гаель Монфіс поїде на свої п'яті Олімпійські ігри. На цей раз їх приймає батьківщина тенісиста.

Монфіс в інтерв'ю ITF розповіді про свою підготовку та плани на Олімпіаду в Парижі.

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Гаель Монфіс. Фото: instagram.com/iamgaelmonfils

Монфіс на Олімпійських іграх-2008 у Пекіні та на ОІ-2016 у Ріо-Де-Жанейро дійшов до чвертьфіналів, що стало найкращим його результатом на Олімпіадах.

Монфіс про плани на Олімпійські ігри

Гаель розповів, що для нього виступ на ОІ-2024 стане великим привілеєм, оскільки це його п'ята Олімпіада та четверта, де він виступить. 2012-го року в Лондоні француз планував зіграти, але отримав травму.

Монфіс наголосив, що не так багато гравців можуть похвалитися участю у п'яти Олімпіадах, що робить майбутній турнір для нього особливим.

Також Гаель зазначив, що Олімпійські ігри не проводились у Франції вже 100 років.

"Це унікальна можливість, яка випадає раз на сторіччя. Грати на кортах Ролан Гаррос до двох виграних сетів — це щось особливе. Я поставив собі за мету виступити на Олімпіаді в Парижі-2024 і тепер, коли майже біля мети, просто схрещую пальці", — сказав Монфіс.

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